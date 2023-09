Anastasia Kuzmina molestata alle poste, l’azienda: “Aperta un’indagine, l’impiegato è stato sospeso” Poste Italiane fa sapere di aver avviato un’inchiesta interna per far luce sull’episodio denunciato dalla ballerina di Ballando con le stelle, Anastasia Kuzmina. “Il dipendente, intanto, è stato destinato con effetto immediato ad altro incarico non operativo”.

A cura di Gaia Martino

Dopo la denuncia di Anastasia Kuzmina, ballerina di Ballando con le stelle, molestata da un funzionario dell'ufficio postale, Poste Italiane ha avviato un'indagine interna per accertare i fatti. "Il dipendente, intanto, è stato destinato con effetto immediato ad altro incarico non operativo" ha fatto sapere l'azienda di Stato, si legge su Il Corriere. Secondo la ricostruzione della ballerina 30enne, fornita attraverso le sue Instagram stories, l'addetto delle poste le ha mostrato, con una scusa, il suo pene ritratto sul suo cellulare: "Sono tornata a casa, stavo male. Solo il giorno dopo ho denunciato tutto al direttore delle poste".

L'impegno di Poste Italiane: "Dipendente sospeso dal suo incarico"

Poste Italiane, dopo la denuncia di Anastasia Kuzmina, ha avviato un'indagine interna per accertare i fatti accaduti lunedì. "Poste Italiane ha immediatamente attivato un’indagine interna per accertare quanto dichiarato dalla signora Anastasia Kuzmina. Il dipendente intanto è stato destinato con effetto immediato ad altro incarico non operativo. Siamo al lavoro per capire. Nel frattempo il dipendente è stato sospeso dal suo incarico abituale", le parole dell'azienda riportate da Il Corriere.

La denuncia di Anastasia Kuzmina

Attraverso una serie di Instagram stories Anastasia Kuzmina ieri ha raccontato l'episodio spiacevole di cui è stata vittima. La ballerina di Ballando con le stelle era alle poste quando un dipendente le ha chiesto di "tagliare un video sul suo cellulare". Ha accettato credendo di fargli semplicemente un piacere, ma non si aspettava di ritrovare "il suo membro" sullo schermo. Sconvolta, è tornata a casa, solo il giorno dopo, ripresa lucidità, ha trovato il coraggio di denunciare i fatti ritornando alle Poste.