Nicole Mazzocato incinta sorprende il fidanzato: con un gioco gli svela il sesso del secondo figlio Nicole Mazzocato ha fatto un gender reveal party diverso dal solito: con un gioco da lei organizzato ha sorpreso il fidanzato, Armando Anastasio, al ristorante. Gli ha comunicato il sesso del loro secondo figlio, in arrivo tra pochi mesi.

A cura di Gaia Martino

Nicole Mazzocato con un video condiviso su Instagram ha mostrato ai suoi followers il momento in cui ha annunciato il sesso del bebè che porta in grembo al suo compagno, Armando Anastasio. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è in dolce attesa del secondo figlio e si trova già al quinto mese di gravidanza circa. Ha annunciato soltanto adesso la tenera notizia in occasione del suo primo red carpet a Venezia 80: "È un periodo troppo bello e davvero magico. Siamo molto grati e consapevoli di essere davvero fortunati. Amore genera amore". Lo scorso agosto il primo figlio, Paolo, ha festeggiato il suo primo anno di vita.

Nicole Mazzocato incinta: il secondo figlio sarà ancora maschio

Nicole Mazzocato ha annunciato il sesso del bebè che porta in grembo con un gioco organizzato al compagno. Armando Anastasio ha grattato due biglietti, in stile gratta e vinci, per scoprire il sesso del secondo figlio con l'ex corteggiatrice. La risposta era contenuta però nel conto del ristorante portato a tavola: "È maschio".

"È un periodo troppo bello e davvero magico" ha scritto la futura mamma bis nella didascalia del contenuto social. Ieri ha raccontato ai fan di aver scoperto di essere incinta dopo il viaggio alle Maldive fatto a giugno: "Credevo che il ritardo del ciclo fosse per stress o per il caldo".

La seconda gravidanza di Nicole Mazzocato

Nicole Mazzocato a tre giorni dall'annuncio della seconda gravidanza ha raccontato ai fan come ha scoperto di essere incinta. "Ho scoperto di essere incinta con un semplice ritardo. Dovevo partire per le Maldive con Armando e il giorno della partenza mi sarebbe dovuto arrivare il ciclo. Inizialmente ho dato diverse giustificazioni al mio ritardo, pensavo potesse essere causa del viaggio, dello stress, del caldo, della stanchezza". Al rientro dalle vacanze, ha spiegato, ha fatto il test: "Io super felice, Armando un mix di emozioni".