Nicole Mazzocato è incinta del secondo figlio, un anno dopo il primo: “Piena di gioia e amore” Nicole Mazzocato presto mamma per la seconda volta. Sui social l’ex corteggiatrice di uomini e donne e il compagno Armando Anastasio hanno annunciato la seconda gravidanza, a poco più di un anno dalla nascita del primo figlio Paolo, nato ad agosto 2022. “Non vi dico nemmeno cosa provo perché è indescrivibile”.

A cura di Giulia Turco

Nicole Mazzocato è incinta per la seconda volta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aspetta il suo secondo figlio dal fidanzato Armando Anastasio: il piccolo, del quale non è ancora stato svelato il sesso, nascerà nel 2024 e avrà pochi mesi di differenza rispetto al fratellino, nato poco più di un anno prima.

L'annuncio della seconda gravidanza

Il primo figlio Paolo ha compiuto un anno lo scorso 14 agosto e presto diventerà un fratello maggiore. L’annuncio da parte di Nicole Mazzocato è arrivato tramite un video che mostra il piccolo Paolo tenere in mano l’ecografia. “Ecco perché è così speciale questo giorno per noi”, scrive l’influencer, 33 anni, presto mamma per la seconda volta. “Non vi dico nemmeno cosa provo perché è indescrivibile, è in arrivo e siamo pieni di gioia e amore”. Per il momento non ha rivelato se si tratta di una sorellina o un fratellino, ma molto probabilmente lo farà presto, dando la notizia ai suoi follower. Per il momento Nicole si gode la gioia insieme al piccolo Paolo e al compagno Armando Anastasio.

L'amore di Nicole Mazzocato e Armando Anastasio

L’influncer ed ex corteggiatrice, in questi giorni a Venezia per sfilare sul red carpet del Festival del Cinema, fa coppia con Armando Anastasio, calciatore del Pordenone Calcio, da poco più di due anni. “È l’uomo più passionale e premuroso che abbia mai conosciuto”, ha raccontato Nicole quando alcuni follower sui social l’avevano accusato di non essere particolarmente affettuoso nei suoi confronti. Lo scorso agosto, nel giorno del parto, ha condiviso tutta la gioia dell’arrivo del primogenito. Dopo la nascita di Paolo, entrambi avevano subito pensato di avere un secondo figlio. “Sia io che Armando abbiamo rispettivamente un fratello e due sorelle e vorremmo che anche Paolo avesse un fratellino e una sorellina”, aveva raccontato Nicole sui social. Detto fatto.