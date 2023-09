Nicole Mazzocato incinta fa il suo primo red carpet di Venezia: “Conosco già il sesso, sono felice” Nicole Mazzocato ha fatto il suo primo red carpet di Venezia con il pancione in bella vista: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe circa al quinto mese di gravidanza, presto darà il benvenuto al secondo figlio con Armando Anastasio. “Lo abbiamo cercato e voluto, conosco già il sesso”.

A cura di Gaia Martino

Nicole Mazzocato diventerà mamma per la seconda volta. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si trova circa al quinto mese di gravidanza, ma il tenero annuncio ai fan è arrivato soltanto tre giorni fa. "Due settimane prima del red carpet di Venezia mi è esplosa la pancia": così ha raccontato tra le stories di aver sfilato per la prima volta sul tappeto rosso della Mostra del Cinema in dolce compagnia del bebè che porta in grembo. Tra meno di quattro mesi circa nascerà il secondo figlio con il fidanzato Armando Anastasio.

Le parole di Nicole Mazzocato incinta

Nicole Mazzocato dopo aver fatto il suo primo red carpet di Venezia con il pancione, ha parlato con i followers per raccontare della sua nuova gravidanza. "Ho scoperto di essere incinta con un semplice ritardo. Dovevo partire per le Maldive con Armando e il giorno della partenza mi sarebbe dovuto arrivare il ciclo. Inizialmente ho dato diverse giustificazioni al mio ritardo, pensavo potesse essere causa del viaggio, dello stress, del caldo, della stanchezza". Al rientro dalle vacanze, ha spiegato, ha fatto il test:

Al quarto giorno ho iniziato a pensare fossi incinta. Eravamo contenti, ma increduli. Lo abbiamo voluto e cercato ma non pensavamo che arrivasse così velocemente anche la seconda volta. Quando siamo rientrati in Italia ho fatto il test e abbiamo scoperto che ero incinta. Io super felice, Armando un mix di emozioni. Ero già a un mese e mezzo.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha visto una netta crescita della sua pancia nelle settimane prima del red carpet. Così è stata costretta a non nasconderla più: "Due settimane prima del red carpet mi è esplosa la pancia, del resto sono quasi al quinto mese".

"Conosco già il sesso"

Nicole Mazzocato ha spiegato di essere già a conoscenza del sesso del bebé che porta in grembo. Ha deciso così di organizzare una sorpresa al compagno, Armando Anastasio, per svelarglielo: "So già il sesso, ho scoperto se era bimbo o bimba prima di Armando e per questa volta ho deciso di organizzare qualcosa che fosse più sulle nostre corde, un po' più semplice. Gli ho organizzato una sorpresa che tra qualche giorno, forse anche oggi, vi mostrerò".