Maurizio Battista sposerà Alessandra Moretti dopo 10 anni insieme, l’annuncio sui social Dopo 10 anni di amore e un lungo periodo di separazione, Maurizio Battista e Alessandra Moretti hanno deciso di convolare a nozze. La cerimonia si svolgerà a ottobre. L’annuncio sui social: “La passione finisce, l’amore dura per sempre e le forme di amore sono tante e con altrettante sfaccettature”.

A cura di Elisabetta Murina

Maurizio Battista e Alessandro Moretti si sposano. Dopo essere tornati insieme a luglio, in seguito a un periodo di separazione, la coppia è pronta a convolare a nozze il prossimo ottobre. L' annuncio con un messaggio pubblicato sui social dalla futura sposa.

L'annuncio delle nozze

Il comico e la compagna si sposeranno il prossimo ottobre dopo 10 anni di vita insieme. Anni in cui hanno attraversato momenti di difficoltà, tanto da aver deciso di separarsi per un lungo periodo, e momenti di grande emozione, come la nascita della figlia Anna nel 2016. Da quanto lo scorso luglio sono tornati ufficialmente insieme, hanno deciso di dare una svolta al loro rapporto facendo il grande passo. "La famiglia rende casa tua il posto IN CUI NON VEDI L’ora di RITORNARE. Ci sono stati momenti difficili, incomprensioni forti, salite che sembravano impraticabili ma se in quel posto ti senti al sicuro è li…che devi tornare", ha scritto Alessandra Moretti su Instagram nell'annunciare ai follower le nozze.

Il bisogno l'uno dell'altra è stato il motore che li ha spinti a voler celebrare le nozze, dal momento che entrambi hanno capito di non voler avere accanto nessuna altra persona:

Ad ottobre 2023 io e Maurizio ci sposeremo dopo dieci anni di vita insieme, dieci anni di forti emozioni, cambiamenti, Cadute dolorose ma una certezza solida come una quercia secolare: il bisogno che abbiamo l’uno dell’altra. Quella necessità interiore che rende quella persona fondamentale e caposaldo della tua esistenza. Quella che chiami quando ti sei cacciato nei guai, quando hai bisogno di una pacca sulla spalla …quella mano che ti sostiene nonostante tutto…SEMPRE.

Insieme hanno costruitolo la loro famiglia, che Alessandra considera la sua più "grande risorsa". "La passione finisce, l’amore dura per sempre e le forme di amore sono tante e con altrettante sfaccettature. Ma quando si giunge a consolidarsi dopo aver sbagliato allora si diventa davvero FAMIGLIA", ha concluso.

Il rapporto tra Maurizio Battista e Alessandra Moretti

Maurizio Battista e Alessandra Moretti hanno deciso di fare il grande passo dopo 10 anni, ma prima di arrivare a questa scelta hanno affrontato un turbolento rapporto, fatto di alti e bassi. Due anni fa hanno annunciato la rottura, vivendo diversi problemi per quanto riguarda l'affidamento della figlia Anna, che hanno avuto nel 2016. Sui social, il comico si era sfogato, accusando l'ex compagna di non permettergli di vederla. Poi a luglio di quest'anno, parlando con Il Messaggero, la rivelazione di essere tornati insieme, ricucendo il legame apparentemente senza intoppi.