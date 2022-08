Matteo Salvini rapito da Francesca Verdini in costume, si distrae in Sardegna prima delle elezioni Coccole in Sardegna per Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini, sorpresi dal settimanale Chi durante una vacanza lampo in attesa delle elezioni politiche del 25 settembre.

A cura di Stefania Rocco

Il settimanale Chi ha sorpreso Matteo Salvini durante una toccata e fuga in Sardegna insieme alla fidanzata Francesca Verdini. Il leader della Lega e la compagna si sono concessi qualche giorno di relax da vivere in privato presso il Grand Hotel di Poltu Quartu, uno dei luoghi più chic della Costa Smeralda. Salvini sta vivendo un momento impegnativo, alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo manca circa un mese, ma la bellezza indiscutibile della fidanzata in bikini è riuscita a distrarlo, concedendogli una pausa rigenerante almeno per qualche ora. Nelle foto pubblicate dalla rivista, Francesca (30 anni, 19 meno del 49enne Salvini), sfoggia un inedito look selvaggio. Capelli al vento e bikini generoso stregano Salvini che sfoggia un’espressione rilassata e non nasconde l’ammirazione.

Matteo Salvini ammira la compagna in bikini

Le vacanze in Sardegna di Matteo Salvini

Quella di Salvini e Francesca in Sardegna, specifica Chi, è stata una brevissima vacanza. Il leader della Lega è riuscito a ritagliarsi qualche giorno da dedicare alla vita privata all’interno della brevissima campagna elettorale che si concluderà con le elezioni del 25 settembre prossimo. “Con la sua allegria e la sua sensibilità, Francesca è riuscita a fargli dimenticare per qualche ora gli impegni più pressanti”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini che documenta il pomeriggio in piscina della coppia.

Relax in piscina prima delle elezioni

Chi è Francesca Verdini

Figlia dell’ex senatore Berlusconiano Denis Verdini, Francesca è arrivata nella vita di Matteo Salvini nel 2019 dopo la separazione del leader della Lega dalla conduttrice Elisa Isoardi. Laureata in Economia e Commercio nel marzo 2021 alla Luiss, la donna ha 30 anni e gestisce, insieme al fratello, un noto ristorante romano sito a poca distanza da Montecitorio. È inoltre produttrice cinematografica in società con un amico d’infanzia.