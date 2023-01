Luca Salatino dopo il GF Vip insieme a Soraia: “Stiamo cercando casa, siamo innamoratissimi” Dopo l’uscita dalla casa del GF Vip, Luca Salatino è stato ospite di Verissimo con la fidanzata Soraia Allam Ceruti. Entrambi innamoratissimi, stanno cercando una casa insieme a Como e in futuro non escludono di convolare a nozze.

A cura di Elisabetta Murina

Luca Salatino è stato ospite della prima puntata del 2023 di Verissimo. Dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, lo chef romano si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin. Con l'ex concorrente anche la fidanzata Soraia Allam Ceruti, per la quale ha scelto di abbandonare il reality.

L'infanzia di Luca Salatino: la depressione e la passione per il pugilato

Luca Salatino ha ripercorso con Silvia Toffanin alcuni momenti significativi della sua vita, dalla passione per il pugilato che l'ha legato al padre Tonino, fino alla depressione che l'ha fatto rimanere a letto per un anno intero. Poi la malattia della madre che l'ha profondamente segnato e che ha vissuto sia quando era appena nato che a 10 anni:

Quando sono nato mamma entrò in coma, sono stato separato da lei da quanto ero bambino. Poi quando avevo 10 anni le diagnosticarono un tumore al cervelletto e lì è come se dalla serenità cominci a guardare la vita anche con altri occhi.

Lo chef romano si è poi avvicinato al pugilato per seguire le orme del padre, dopo aver subito anche diversi episodi di bullismo quando era ragazzo. Uno sport che gli ha dato e tolto tanto, come lui stesso ha raccontato:

Entravo in palestra di nascosto a fare pugilato perché papà non voleva. Nutrivo una passione per quello che questo sport mi lasciava dopo, l'insegnamento, la dedizione, l'impegno, fare una vita sana. Il pugilato mi ha permesso di sentirmi vicino a mio padre. Verso il 23 anni però cominciano i problemi alla schiena, due interventi in un anno e in quell'anno non sono uscito di casa. Tutto quello che sognavo è come se fosse crollato in un secondo. Solo quando tocchi il fondo, hai la forza di rialzarti. Ero talmente stanco di non dare un senso alle giornate che la mente mi ha spinto ad andare oltre quello che il corpo non riusciva più a fare.

L'amore tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti

Luca Salatino ha trovato l'amore grazie a Uomini e Donne, arrivato un pò per caso nella sua vita: "Durante la pandemia mi è arrivato un messaggio da parte della produzione. Ho iniziato come corteggiatore e non sono stato scelto, poi sono diventato tronista e ho incontrato una persona veramente speciale".

Lo chef romano infatti esce del programma con la corteggiatrice Soraia, che diventa la sua fidanzata. Oggi stanno insieme da circa 7 mesi e sono entrambi felicemente innamorati. "Sono perdutamente innamorato, lei è la cosa più bella che mi potesse accadere. Cerca sempre di capirmi, a volte basta uno sguardo", ha raccontato Luca a Silvia Toffanin. Anche Soraia è della stessa opinione: "Ha un cuore grandissimo, è sincero, ho trovato in lui quello che mi è sempre mancato. Quando ho visto che al GF Vip non ce la faceva più, ho detto meglio che esca perché vederlo soffrire non era per niente bello". Poi la conduttrice chiede a Luca Salatino se hanno intenzione di spossrsi. "Stiamo vedendo casa a Como, facciamo un passo alla volta", ha risposto.