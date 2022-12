Le prime parole di Luca Salatino dopo aver abbandonato il GF Vip: “Devo riposare” Luca Salatino dopo aver abbandonato il GF Vip è tornato sui social: tra le stories ha ringraziato i fan per l’affetto dimostrato, poi ha spiegato di aver seguito il suo cuore, “Ho bisogno di un po’ di riposo e torneremo più forti di prima”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Luca Salatino, chiamato a scegliere se continuare la sua avventura al Grande Fratello Vip sino alla finale o se abbandonare il programma, ha scelto di tornare a casa dalla famiglia e dalla sua fidanzata Soraia Allam Ceruti. L'ex tronista, lo chef della Casa, aveva già confessato di essere arrivato al limite: "Questa avventura mi ha dato tanto, ma è giusto che questo percorso lo faccia chi tutti i giorni sta qui con il sorriso e si diverte. Provo a mettercela tutta ma non riesco a essere me stesso", le sue parole in puntata ieri sera. Dopo aver salutato gli inquilini e lo studio, ha potuto riabbracciare la sua Soraia. Stamattina è tornato sui social: "Devo riposarmi".

Le parole di Luca Salatino sui social

Luca Salatino è tornato attivo sul suo profilo social. Tra le stories ha fatto sapere di essere felice adesso: "Fate sempre ciò che vi fa stare bene". Ha confessato di sentire il bisogno di riposarsi ora.

Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo percorso. È stato intenso, pieno di emozioni. Fate sempre ciò che vi dice il cuore e ciò che vi fa stare bene. Ringrazio la mia famiglia, la donna della mia vita che mi è sempre stata accanto. Ho bisogno di un po' di riposo e torneremo più forti di prima. Vi abbraccio tutti.

L'ingresso in studio di Luca Salatino

Ieri sera in puntata Luca Salatino ha fatto il suo ingresso in studio dove ha finalmente potuto riabbracciare la sua amata Soraia Allam Ceruti. Alfonso Signorini però gli ha fatto uno scherzo prima: "Puoi abbracciare la tua amata" gli ha detto prima di far entrare sulla passerella Elenoire Ferruzzi. "Ci avevo creduto", le parole di Salatino prima che vedesse la fidanzata comparire alle sue spalle. I due ex volti di Uomini e Donne si sono abbracciati e baciati: "Mi sei mancata amore mio", "Anche tu, non mi sembra vero".