Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano il battesimo del figlio Noè Roberto: “L’essenziale” Luca Argentero e Cristina Marino hanno festeggiato il battesimo del loro secondo figlio, Noé Roberto, nato lo scorso febbraio. Per l’occasione, hanno organizzato una grande festa con parenti e amici. “L’essenziale”, ha scritto l’attrice su Instagram nel mostrare alcuni scatti.

A cura di Elisabetta Murina

Luca Argentero e Cristina Marino hanno celebrato il battesimo del piccolo Noé Roberto, il loro secondogenito nato a febbraio. Per l'occasione, la coppia ha organizzato un ricevimento con amici e parenti, rendendo ancora più speciale il grande giorno del nuovo arrivato in famiglia.

Il battesimo di Noé Roberto, secondo figlio della coppia

Luca Argentero e Cristina Marino, già genitori della piccola Nina Speranza, hanno deciso di celebrare il battesimo del secondo figlio Noé Roberto, nato a febbraio. Una giornata trascorsa in famiglia all'insegna dei festeggiamenti con i parenti e gli amici più cari. Via Instagram, l'attrice ha pubblicato diversi scatti dell'evento curato nei minimi dettagli. Tutto è stato allestito rispettando i colori scelti, il bianco e il verde, dalle decorazioni della location fino alla torta per il piccolo. Le sue iniziali, NRA (Noè Roberto Argentero) sono state ricamate con cura. "L'essenziale", ha scritto ad accompagnare il racconto della giornata.

La famiglia di Luca Argentero e Cristina Marino

Cristina Marino e Luca Argentero sono diventati genitori per la prima volta di Nina Speranza, che oggi ha tre anni. Poco dopo, sono convolati a nozze diventando ufficialmente marito e moglie. In futuro sperano di allargare ancora la famiglia. A febbraio è nato il loro secondo figlio, Noè Roberto, ma l'attrice in un'intervista al settimanale Gente aveva rivleato di volerne almeno tre tre: