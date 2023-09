Chi è Grazia Letizia Veronese, moglie di Lucio Battisti e madre di suo figlio Luca Carlo Filippo Grazia Letizia Veronese è stata la moglie di Lucio Battisti, che conobbe a Sanremo nel 1968. Oltre che sentimentale, il loro legame era anche lavorativo: la donna scrisse alcune canzoni per il marito con lo pseudonimo di “Velezia”. I due hanno avuto un solo figlio, Luca Carlo Filippo.

A cura di Sara Leombruno

Grazia Letizia Veronese è stata la moglie di Lucio Battisti dal 1976 al 1998, anno in cui il cantautore morì. Oltre che sentimentale, il loro era anche un legame lavorativo: dopo la fine della collaborazione dell’artista con Mogol (pseudonimo di Giulio Rapetti), infatti, fu lei a scrivere alcune canzoni per il marito sotto il nome di "Velezia". Grazia Letizia aveva solo 25 anni quando incontrò Battisti nel 1968 a Sanremo. Tra i due iniziò una relazione che li portò al matrimonio qualche anno dopo, il 3 settembre 1976. I due hanno avuto un solo figlio, Luca Carlo Filippo, nato il 25 marzo 1973.

Chi è Grazia Letizia Veronese, moglie di Lucio Battisti

Grazia Letizia Veronese è nata a Limbiate, in provincia di Monza, il 21 luglio del 1943. La donna iniziò la sua carriera nel mondo dello spettacolo negli anni ’60, lavorando come segretaria per Miky Del Prete, paroliere e produttore discografico, nel Clan Celentano di Adriano Celentano. Il successo vero e proprio, però, arrivò quando iniziò a scrivere canzoni per il marito Lucio Battisti. Oggi vive a Rimini con suo figlio Luca Carlo Filippo.

Il matrimonio e il sodalizio professionale tra Lucio Battisti e la moglie

Dopo che varie testate giornalistiche le avevano attribuito un flirt con il compositore Gian Pieretti, che quest'ultimo smentì a distanza di molti anni, il 28 gennaio 1968 Grazia Letizia incontrò Lucio Battisti in occasione del Festival di Sanremo, dove il cantante si trovava in qualità di autore del brano La farfalla impazzita. I due si fidanzarono l'anno seguente, ebbero un unico figlio, Luca, nato il 25 marzo 1973, e si sposarono con matrimonio civile il 3 settembre 1976, dopo sette anni di fidanzamento. Da molti considerata la "Yoko Ono del pop italiano" per aver favorito, in qualche modo, la separazione tra Lucio Battisti e Mogol, ebbe un ruolo chiave nella seconda parte della carriera del cantautore. Il loro album del 1982, E già, vide proprio la firma di Grazia sotto lo pseudonimo “Velezia”, e segnò una svolta nella carriera di Battisti.

Luca Carlo Filippo è il figlio di Grazia Letizia Veronese e Lucio Battisti

Grazia e Lucio Battisti ebbero un solo figlio, Luca Carlo Filippo, nato il 25 marzo del 1973, tre anni prima del matrimonio dei genitori. Anche il figlio di Battisti lavora nel mondo della musica con lo pseudonimo di "Lou Scoppiato". Luca venne al mondo nello stesso giorno dell’uscita dell'album del padre Il nostro caro angelo. Inizialmente si pensò che Lucio lo avesse dedicato proprio a lui, ma successivamente Mogol parlò del titolo come una critica velata nei confronti della chiesa. Per il padre, Luca disegnò a soli 9 anni la copertina di E già, il disco nato dalla collaborazione con la madre. Ha vissuto per diverso tempo a Londra, in Inghilterra, dove si esibiva come frontman di un gruppo punk rock chiamato Hospital, fondato nel 2000. Insieme alla band ha inciso tre album.

La lotta per i diritti d'autore tra Grazia Letizia Veronese e Mogol

La stampa italiana ha sempre parlato molto dell'influenza di Grazia Letizia nella vita artistica del marito. Anche se la diretta interessata non ha mai risposto alle accuse, molti credono che sia stata proprio lei a far rompere il sodalizio Mogol-Battisti. Motivo della contesa fu la questione dei diritti d’autore da ripartire in maniera uguale fra gli eredi del cantautore e il paroliere italiano. La lotta tra il paroliere di Battisti più noto e la vedova del cantante va avanti da tempo. Gli eredi vogliono il controllo totale sull'opera di Lucio, cosa che Mogol ha sempre ritenuto andare contro i suoi interessi. Per questo motivo la discografia di Lucio Battisti è una di quelle a non essere ancora disponibile sulle piattaforme di streaming.