Luca Argentero e la tenera foto con il figlio: “Un’altra storia d’amore”, la replica di Cristina Marino Luca Argentero ha pubblicato su Instagram una dolcissima foto in cui abbraccia il figlio Noè Roberto. Il commento della moglie Cristina Marino.

A cura di Daniela Seclì

Luca Argentero e Cristina Marino hanno due figli: Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020 e Noè Roberto, nato il 17 febbraio 2023. In queste ore, l'attore ha pubblicato un tenero scatto in bianco e nero, che lo ritrae mentre coccola il secondogenito. Una foto che ha fatto sciogliere la moglie Cristina Marino.

La foto di Luca Argentero con il figlio Noè Roberto

Luca Argentero ha pubblicato su Instagram una foto in bianco e nero. Nello scatto è al mare con il figlio Noè Roberto. Lo stringe teneramente tra le braccia, mentre il bambino – nella sua tutina a righe – appoggia la manina sul viso del protagonista di Doc – Nelle tue mani. Ad accompagnare la foto che ritrae insieme padre e figlio, la didascalia: "Un'altra storia d'amore…". Il post è stato accolto da una valanga di like e commenti, tra cui quello della moglie di Luca Argentero, Cristina Marino.

Il commento di Cristina Marino

Cristina Marino ha commentato la foto: "Mi scoppia il cuore d'amore". Il suo matrimonio con Luca Argentero è stato celebrato a giugno del 2021. I due sono più uniti che mai. In un'intervista rilasciata lo scorso aprile al Corriere della Sera, l'attore ha avuto parole bellissime per la sua compagna di vita:

Mia moglie mi ha insegnato un nuovo sguardo. Sorridendo, riesce a darmi energia e coraggio. Io con lei vorrei fare tanti figli, ma nell'ultima gravidanza l'ho vista abbastanza provata e allora mi fermo, vedremo che cosa succede. Sono grato a quel pomeriggio ai Caraibi quando, sul set di un film, l'ho vista per la prima volta sotto una palma. Ci siamo guardati in un modo tutto nostro. E non abbiamo mai smesso.

Dunque, per il momento non sembra esserci l'intenzione di allargare ulteriormente la famiglia. Intanto, Luca Argentero è in libreria con il romanzo "Disdici tutti i miei impegni" e presto lo rivedremo in tv nella nuova stagione di Doc – Nelle tue mani.