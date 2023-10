Chi sono le figlie di Emanuele Filiberto di Savoia e della moglie Clotilde Courau: Vittoria e Luisa Vittoria e Luisa di Savoia sono le figlie di Emanuele Filiberto di Savoia e sua moglie Clotilde Courau. Le due sorelle sono nate a Ginevra, in Svizzera, ma hanno vissuto gran parte della vita a Parigi insieme alla madre. Hanno rispettivamente 20 e 17 anni.

A cura di Sara Leombruno

Vittoria e Luisa di Savoia sono le due figlie di Emanuele Filiberto di Savoia e sua moglie Clotilde Courau. La coppia si è unita in matrimonio il 25 settembre 2003 in una cerimonia celebrata a Roma: la prima figlia è nata il 28 dicembre del 2003, mentre la secondogenita è nata il 16 agosto 2006. Vittoria studia Storia dell'Arte e Scienze Politiche nel Regno Unito ed è a tutti gli effetti una royal influencer: sul suo profilo Instagram, sul quale ama condividere scatti artistici e momenti di vita quotidiana, vanta quasi 88mila followers. La 18enne vanta il titolo di erede al trono d'Italia, che le fu simbolicamente conferito dal nonno nel 2020. Le due sorelle hanno vissuto gran parte della loro vita a Parigi insieme alla madre, pur essendo entrambe nate a Ginevra, in Svizzera.

Chi è Vittoria di Savoia, primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia, erede al trono (inesistente) d'Italia

Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia è la primogenita di Emanuele Filiberto e sua moglie Clotilde Courau. La ragazza si è defilata dalla scena pubblica fino al 2020, quando per il suo sedicesimo compleanno il nonno Vittorio Emanuele le conferì simbolicamente il titolo di erede al trono (inesistente) d’Italia. In quell'anno, infatti, fu abolita la legge salica che impediva alle donne di ereditare la guida del casato. Proprio per la massima fiducia che ha sempre riposto in lei e nelle sue capacità, Emanuele Filiberto di Savoia decise di abdicare in favore della sua primogenita: "Sono certo che farà meglio di me. Io ho aperto la strada. Ho tolto le erbacce. Tra poco, in Europa, ci saranno più regine che re. Lo stanno capendo tutti, anche se un po’ tardi, che l’intelligenza e la sensibilità delle donne al comando può essere meravigliosa. La Legge Salica è anacronistica, è depassè. Gli uomini non hanno nulla di più, semmai di meno", aveva detto il principe in una recente intervista. Tra le sue passioni più grandi c'è senza dubbio la moda, ma la principessa ama passare il suo tempo libero anche dedicandosi al volontariato: nel 2022, infatti, intraprese un lungo viaggio con alcuni volontari dell’associazione Odissea della Pace per portare cibo, acqua e beni di prima necessità al popolo ucraino. Attualmente vive nel Regno Unito, studia Storia dell'Arte e Scienze politiche e lavora come modella e influencer su Instagram.

Chi è Luisa di Savoia, la figlia più piccola del principe Emanuele Filiberto di Savoia

Luisa Giovanna, Agata, Gavina, Bianca, Maria è la secondogenita di Emanuele Filiberto di Savoia. Della ragazzina, che è ancora minorenne, si sa ben poco. Di pubblico dominio è invece il significato del nome Gavina imposto alla bimba, che – come riportava una nota inviata all’epoca ai giornali della federazione monarchica della Sardegna – significa "tangibile e perpetua stima, considerazione e vera amicizia verso gli abitanti dell’isola da parte di tutta la famiglia reale e dei principi di Piemonte e Venezia”.