Lisa Agnelli, finta fidanzata di Fabio Testi: "Gossip concordato, lui mirava al Grande Fratello" La violinista Lisa Agnelli smentisce di essere mai stata fidanzata con Fabio Testi. I due, che avevano fatto discutere in virtù di una presunta relazione amorosa e della differenza d'età di 47 anni, avrebbero concordato un finto gossip. "Ma adesso basta", tuona lei, "Continuano ad associarmi a quella storia".

A cura di Stefania Rocco

Sono trascorsi 6 anni da quando, nel 2019, Fabio Testi apparì sulla copertina di un settimanale insieme a una donna molto più giovane considerata la sua fidanzata. Si trattava di Lisa Agnelli, violinista di fama internazionale con la quale quegli scatti avevano lasciato intendere ci fosse del tenere. Ma in un mondo dello spettacolo in cui, sempre più spesso, il confine tra fiction e realtà è labile (il 2019, per chi lo ricorda, fu anche l’anno del finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone) anche questo pettegolezzo assume i connotati della finzione. A rivelarlo è stata proprio Lisa che, intervistata da Leggo, rivela che quella relazione non sarebbe mai esistita: “Quella storia non è mai stata vera, e ora voglio fare chiarezza una volta per tutte”.

Il primo incontro con Fabio Testi e la proposta del finto gossip

“Io e Fabio ci siamo conosciuti all’inizio del 2019, per caso, durante un concerto di un amico”, ha raccontato la donna, “Lui si è seduto accanto a me e abbiamo iniziato a parlare di musica. Quando ha saputo che ero una violinista, mi ha proposto subito di collaborare a uno spettacolo che stava organizzando. Così è nata la nostra amicizia”. Quindi, secondo la versione della violinista, poco dopo sarebbe arrivata la richiesta di fingersi la sua fidanzata:

Lui mi parlava del divorzio dalla moglie, ci siamo avvicinati, ma il punto di svolta è arrivato quando mi ha proposto di fare delle paparazzate finte che avrebbero aiutato anche me e la mia carriera. Mi disse: “In Italia senza scandali non ti considera nessuno”. Io ero giovane, ingenua, e purtroppo ho accettato. Abbiamo scattato delle foto in casa sua, guidati da un fotografo compiacente. Foto che sarebbero dovute uscire e subito dopo ci sarebbe dovuta essere un'immediata smentita. Ma quella smentita non è mai arrivata.

Al contrario, rivela la professionista, Testi avrebbe alimentato i pettegolezzi relativi a una storia d’amore con un’intervista nella quale confermava la presunta relazione in corso. Intervista che, secondo Agnelli, sarebbe stata concessa con uno scopo ben preciso: “Invece di negare tutto, nel secondo articolo ha rincarato la dose, dicendo che ero la sua fidanzata. A quel punto mi sono infuriata. Ho provato a contattare tutti i giornali online per smentire, ma era come lottare contro i mulini a vento. Ancora oggi mi associano a quella storia. Lui voleva entrare al Grande Fratello e ha orchestrato tutto per attirare l’attenzione. Mi aveva persino chiesto di fingermi la fidanzata gelosa fuori dalla Casa, mentre lui si ‘faceva notare’ dentro, ovviamente mi sono rifiutata”.

La versione di Fabio Testi: “Non so chi sia”

Oggi Lisa, che nel frattempo ha continuato la sua carriera tra la Sinfonica di Zurigo e concerti da solista, vuole solo chiudere definitivamente il capitolo: “Ancora oggi, ogni tanto, qualche testata rispolvera quella storia. Ma io voglio solo che tutto questo finisca”. Dal canto suo, Fabio Testi, contattato telefonicamente da Leggo, ha prima negato tutto: “Non so chi sia”. Dopo avere visto le foto, ha cambiato idea: “Sì, ricordo, abbiamo fatto qualche lavoro insieme, ma tutto il resto è completamente falso”.