L’imbarco in aeroporto di Valeria Marini crea polemiche, la showgirl pretende l’aiuto dei facchini

Un imbarco particolarmente complicato quello di Valeria Marini che all'Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, in ritorno a Roma, ha preteso l'aiuto degli addetti della Gesap, la società che si occupa della logistica nello scalo palermitano, per portare sul velivolo i due bagagli, anche piuttosto grandi e il suo adorato cane. Il tutto viene raccontato sui social da una giornalista.

Le polemiche di Valeria Marini in aeroporto

La giornalista di Rai3, come riportato anche dal Corriere della sera, racconta cosa è accaduto dinanzi ai suoi occhi, dove si è consumata una scena che ha lasciato basita tanto lei che i passeggeri del volo. Sui social, quindi, la giornalista racconta nel dettaglio come Valeria Marini abbia perso la pazienza non riuscendo a gestire i bagagli al seguito e il cane che, ovviamente, portava in braccio, mobilitando così tutto l'aeroporto:

Volo Palermo Roma. Si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Alla faccia del bagaglio a mano. Chiede come mai non ci sia un ascensore per portarle le valigie sull’aereo. Giuro lo ha chiesto. Sgomitando passa davanti a tutti. Urla dov’è il mio autista. La gente prima ride poi si incazza mentre arrivano (solo per lei) gli addetti dell’aeroporto a portarle sulla scaletta borsoni e cane. Mi fermo qui.

La showgirl, infatti, come si vede in un video pubblicato anche sui social, chiede aiuto a due facchini e dà anche loro indicazioni su come muoversi e dove portare i suoi bagagli. I due, d'altronde, non si oppongono e, anzi, si mostrano particolarmente disponibili ad assecondare le richieste di Valeria Marini. Con tanto di bagagli da trascinare sulla scaletta, quindi, la diva e i due salgono lentamente sul volo diretto a Roma. Ed è così che si conclude l'avventura della showgirl che ha lasciato di stucco gli altri passeggeri intenti a prendere lo stesso volo.