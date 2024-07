Rossella Erra e il lancio del bouquet di Simona Ventura: “Valeria Marini lo ha strappato dalle altre”

A “Estate in Diretta” il racconto di Rossella Erra su quello che è successo durante la ‘rissa stellare’: “Valeria l’ha strappato di mano a due donne e il bouquet si è strappato in due. Lei ha perso pure le sue unghie”.

Valeria Marini ha perso le sue unghie solo per afferrare prima delle altre il famigerato bouquet della sposa. Parliamo ovviamente del matrimonio più chiacchierato del weekend, quello tra Giovanni Terzi e Simona Ventura. Le rivelazioni sono di Rossella Erra, fatte a Estate in Diretta, il programma televisivo condotto da Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo.

Rossella Erra, che si è ritrovata anche protagonista di un involontario momento di gossip sulla gravidanza possibile di Nunzia De Girolamo, ha raccontato quello che è successo durante la ‘rissa stellare', un momento nel quale la stessa sposa Simona Ventura ha poi pregato di fare attenzione: "Ero lì vicino e ho visto tutto, per questo vi aggiungo un paio di particolari sulla scena. Io mi sono trovata a girare quel video e prendere quel momento, il mazzolino non lo ha affatto preso Valeria". Il retroscena è servito:

Ero lì vicino e ho visto tutto, per questo vi aggiungo un paio di particolari sulla scena. Io mi sono trovata a girare quel video e prendere quel momento, il mazzolino non lo ha affatto preso Valeria. A prenderlo per prima è stata la signora Francesca, Albertina, quella vestita in verde ha provato a toglierlo, solo allora si è intrufolata Valeria, che l’ha strappato di mano alle due donne e il bouquet si è spaccato in due. E soprattutto a Valeria sono saltate le unghie.