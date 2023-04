L’ex tronista Teresa Langella derubata in vacanza: “Non c’erano più i contanti nel portafoglio” Via Instagram, Teresa Langella ha raccontato di essere stata derubata durante una vacanza alle Mauritius con il compagno Andrea Dal Corso. “Vado a prendere lo zainetto con dentro il portafoglio e non c’era più niente dei contanti”, ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne.

A cura di Elisabetta Murina

Teresa Langella vittima di furto durante una vacanza alle Mauritius con il futuro sposo Andrea Dal Corso. L'ex tronista di Uomini e Donne è stata derubata durante il soggiorno e si è sfogata sui social, dove ha raccontato nel dettaglio l'accaduto.

Teresa Langella derubata in vacanza, il racconto

La futura sposa stava trascorrendo una vacanza da sogno nel paradiso tropicale, fino a quando non si è accorta che nel portafoglio che portava con sé mancavano dei contanti. "Vado a prendere lo zainetto con dentro il portafoglio e non c’era più niente dei contanti. Non c’era più niente di quello che avevo prelevato. Zero", ha raccontato infastidita sui social.

Langella non sa con precisione quando le siano stati sottratti i soldi, ma crede che il furto possa essere avvenuto in uno degli spostamenti che lei e il compagno hanno fatto:

Secondo me hanno preso i soldi in uno degli hotel in cui sono stata. In uno degli hotel a Mauritius, visto che abbiamo cambiato un albergo al giorno. Valigie sbattute a destra e sinistra… Insomma non vorrei peccare (anche se forse lo sto già facendo) ma non portavano via tutto se fosse accaduto altrove?.

La testimonianza di una follower

L'ex tronista di Uomini e Donne è arrabbiata per quanto le è accaduto, sopratutto se ripensa al fatto che qualcuno abbia messo le mani nei suoi oggetti personali: "Che brutto essere derubata. L'idea che le mani sporche, di non si sa chi, abbiano toccato i miei sacrifici mi fa provare tanta rabbia". Poi ha concluso: "Col cavolo che lascio ancora le cose in hotel".

Sono tante le follower che hanno scritto a Teresa dopo il suo racconto. Tra queste una mamma, che ha raccontato il furto subito dalla figlia di 6 anni: "Hanno rubato la borsetta con dentro una merenda, una sciarpetta ed un paio di occhiali da sole che si era comprata con la sua mancia. Credo che questo gesto sia stato di un orrore indescrivibile". Condividendo lo screen della conversazione tra le stories, l'ex tronista ha scritto: "Solo il pensiero mi spezza il cuore. Ho i brividi. Ma qualcuno si chiede cosa può provare una bambina di 6 anni?.