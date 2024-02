L’ex tronista di Uomini e Donne Anna Munafò mamma bis: è nato il secondo figlio con Giuseppe Saporita Anna Munafò ha annunciato la nascita del secondo figlio venuto al mondo lo scorso 19 febbraio. Dopo il matrimonio con Giuseppe Saporita, l’ex tronista di Uomini e Donne ha allargato la famiglia: dopo Michael, è nato un altro maschietto, Daniel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Anna Munafò è diventata mamma per la seconda volta. L'ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato solo questa mattina la nascita di Daniel, secondogenito dopo Michael, frutto dell'amore con il compagno Giuseppe Saporita.

L'annuncio di Anna Munafò

Anna Munafò con una foto su Instagram ha annunciato la nascita del secondo figlio, Daniel, nato lo scorso 19 febbraio. Con due cuori e la data ha reso pubblica la prima foto del suo bebè.

L'ex tronista di Uomini e Donne annunciò lo scorso settembre di essere in dolce attesa con un video che mostrava il gender reveal realizzato sulla spiaggia. Ha tenuto lontana dalle luci dei riflettori la gravidanza: solo pochi minuti fa con un post ha svelato di aver già partorito.

La storia d'amore con Giuseppe Saporita sposato 4 anni fa

Anna Munafò ha sposato Giuseppe Saporita nel giorno di Capodanno, nel 2019. La cerimonia si è tenuta il 31 dicembre del 2019 a Milazzo e in pochi mesi la coppia ha dato vita al loro figlio, Michael. Quando scoprì di essere incinta per la prima volta, decise di fare una sorpresa alla sua dolce metà: "Impacchettai il test, feci proprio un pacchettino regalo. Andai a casa dei suoi genitori, dove lui stava pranzando. Attesi che finisse, volevo dirglielo ma temevo gli andasse il pranzo di traverso o che gli prendesse un colpo. Dopo il pranzo l’ho chiamato in disparte e gli ho detto: "Ti ho fatto un regalo. Anzi, no, forse il regalo lo hai fatto tu a me!". Lui aprì il pacchetto, era emozionatissimo" raccontò lei in un'intervista.

Anna Munafò e il marito Peppe Saporita con il primo figlio Michael

L'ex tronista partecipò a Uomini e Donne nella stagione 2013/2014: concluse la sua avventura nel dating show di Maria de Filippi scegliendo Emanuele Trimarchi. Dopo la parentesi in tv e la rottura dall'ex corteggiatore, intraprese una storia d'amore con Matteo Milioti che avrebbe dovuto sposare nel 2019. Nel 2018, però, la loro relazione naufragò ma Anna Munafò ha saputo ritrovare la sua serenità accanto all'attuale marito.