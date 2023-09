Anna Munafò è incinta per la seconda volta, svelato sui social il sesso del bebè in arrivo Anna Munafò è incinta per la seconda volta, dopo la nascita del piccolo Michael nel 2020. Con un video sui social, l’ex volto di Uomini e Donne ha svelato il sesso del bebè in arrivo con il compagno Giuseppe Saporita.

A cura di Elisabetta Murina

Anna Munafò è incinta per la seconda volta. L'ex tronista di Uomini e Donne, storica protagonista del programma, accoglierà presto in famiglia un altro figlio, di cui ha svelato anche il sesso. É già diventata mamma di Michael, avuto dalla relazione con il compagno Giuseppe Saporita. Dopo l'esperienza nel dating show di Maria De Filippi, la donna si è allontanata dai riflettori per dedicarsi alla sua vita privata.

Anna Munafò presto mamma bis, il sesso del bebè in arrivo

Con un video su Instagram, Anna Munafò ha rivelato di espettare un secondo figlio, dopo la nascita di Michael nel 2020. L'ex volto di Uomini e Donne, ormai da anni lontano dai riflettori, sta vivendo in privato la seconda gravidanza, tanto che sui social non aveva ancora ufficialmente svelato di essere in dolce attesa. Il gender reveal si è svolto in spiaggia, alla presenza degli amici e dei parenti più stretti della coppia: da un grande palloncino nero sono esplosi coriandoli azzurri, svelando che il prossimo membro della famiglia Munafò-Saporita sarà un maschietto.

Anna Munafò sul body shaming e i chili presi

Dopo la prima gravidanza, Anna Munafò aveva raccontato sui social di essere stata vittima di bodyshaming perché aveva preso qualche chilo. Intervistata da Fanpage.it, l'ex volto di Uomini e Donne ha fatto sapere di non essere preoccupata per il suo aspetto fisico e per i suoi 30 chili in più:

