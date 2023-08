Amanda Knox è incinta di nuovo, una foto social annuncia l’arrivo del suo secondo figlio A rivelare l’arrivo del secondo bebè è la stessa Knox, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto col pancione, a due anni dalla nascita della sua prima figlia Eureka Muse, nata dal matrimonio con il romanziere Christopher Robinson.

A cura di Giulia Turco

Amanda Knox è incinta del suo secondo figlio. Lo ha annunciato via social, a due anni di distanza dalla nascita prima figlia Eureka Muse, nata dal matrimonio con il romanziere Christopher Robinson e alla quale è stato dato il cognome di entrambi i genitori. Ai tempi, la donna decise di non rivelare immediatamente la notizia della maternità, per paura dei paparazzi e temendo per la propria sicurezza, in concomitanza con i dieci anni dalla sua assoluzione per l’omicidio di Meredith Kercher nell’ambito del processo mediatico che l’ha resa nota alle cronache internazionali.

L’annuncio della seconda gravidanza via social

A rivelare l’arrivo del secondo bebè è la stessa Knox, che sul suo profilo Instagram da 115mila follower ha pubblicato uno scatto col pancione. “Post di ritorno al passato o nuovo bimbo?”, le chiede un utente tra i commenti. “Nuovo!”, risponde l’americana con entusiasmo. “È un annuncio silenzioso che hai già avuto il bambino numero due?", chiede qualcun altro. “Nella foto sono incinta di otto mesi, ecco perché ho la gonna tirata su”, risponde Amanda, lasciando intendere che la foto risalga a mesi prima e che il secondo figlio possa essere persino già nato, anche se tenuto lontano dai social. Non sarebbe una novità, visto che anche la nascita della prima figlia è stata rivelata solo a distanza di diversi mesi, per un motivo ben preciso che Knox ha chiarito.

La nascita della prima figlia tenuta all’oscuro dei media

Ad ottobre 2021 Amanda Knox annunciava di aver dato alla luce la sua prima bambina con un’intervista rilasciata al New York Times. Alla testata la donna spiegò di aver comunicato la notizia con ampio ritardo rispetto ai fatti, proprio perché temeva per la sicurezza della sua famiglia. Nonostante l’assoluzione nell’ambito del processo per la morte di Meredith Kercher, i media non hanno mai spento i riflettori sulla vita dell’americana, ribattezzata ‘Foxy Knoxy’, ovvero ‘Knox la furba’, alludendo ad un suo coinvolgimento nel caso.

“Continuo a dire a Chris che vorrei andare in un posto dove posso pagare il mutuo senza dover rivivere la peggiore esperienza della mia vita”, aveva raccontato. “Sono ancora molto nervosa per la taglia dei paparazzi sulla nostra testa”, spiegava. Da qui la decisione di volersi tenere lontana dal gossip, dicendosi “diffidente nei confronti dei media che la denigrano; criticata per essere così pubblica sulla sua vita, ma incapace di esistere privatamente senza il bagaglio che deriva dal suo nome".