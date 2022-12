Leonardo DiCaprio ha una nuova fiamma, la modella di 23 anni Victoria Lamas Leonardo DiCaprio è stato visto in compagnia di una giovanissima modella, si tratta di Victoria Lamas, 23 anni con la quale è stato visto uscire da un locale di Los Angeles.

A cura di Ilaria Costabile

Leonardo DiCaprio è spesso finito sulle pagine delle cronache rosa per aver frequentato svariate modelle, ma soprattutto che fossero particolarmente giovani. Ed è così che, qualche giorno fa, è stato visto uscire da un club di Hollywood con una nuova fiamma. Si tratta della giovanissima Victoria Lamas.

La nuova fiamma di Leonardo DiCaprio

Ventitré anni, capelli biondi, occhi azzurri e fisico statuario, così appare Victoria Lamas cercandola sui social, anche se negli scatti pubblicati dai tabloid americani la modella è stata vista in tenuta decisamente più sportiva mentre, indossando occhiali da sole e berretto, era intenta a lasciare un locale di Los Angeles, seguita da una serie di guardie del corpo lì a scortare Leonardo DiCaprio, che poco dopo è stato visto lasciare lo stesso posto insieme ad un gruppo di amici.

Non è chiaro da quanto tempo la modella e l'attore si stiano frequentando, ma sono trascorsi quattro mesi dalla fine della relazione con Camila Morrone, anche lei giovanissima, con la quale il divo era stato avvistato più volte e con cui ha chiuso la frequentazione lo scorso agosto.

Anche in questo caso, quindi, sarebbe confermata la "leggenda" secondo cui DiCaprio non frequenterebbe ragazze che hanno meno di 25 anni. Victoria Lamas, che d'altronde è un'aspirante attrice, è la figlia del divo televisivo Lorenzo Lamas, 64 anni, che ha interpretato Lance Cumson nella soap opera degli anni '80 Falcon Crest, mentre la madre di Victoria, Shauna Sand, 51 anni, è un'attrice ed ex coniglietta di Playboy.

La modella è nata nel 1999, due anni dopo l'uscita al cinema di Titanic, tra i film che hanno consacrato l'attore nell'olimpo di Hollywood. Tra i nomi noti che sono stati visti insieme a Leonardo DiCaprio in questi anni, si ricordano Gisele Bündchen, con cui ha avuto una storia piuttosto lunga, Bar Refaeli e l'attrice Blake Lively. Ognuna di loro aveva non più di 25 anni quando hanno iniziato a frequentarsi.