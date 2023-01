La nuova fidanzata di Michele Morrone è Moara Sorio, consulente finanziaria di 20 anni Si chiama Moara Sorio, vive in Svizzera e ha 20 anni la nuova fidanzata di Michele Morrone. Moara compare accanto all’attore di 365 giorni da circa un mese ma la coppia è già uscita allo scoperto.

A cura di Stefania Rocco

La nuova fidanzata di Michele Morrone si chiama Moara Sorio. Da circa un mese l’attore della saga erotica di Netflix, 365 giorni, è uscito allo scoperto al fianco della donna che avrebbe rubato il suo cuore. Si tratta di un volto non ancora noto tra gli appassionati di cronaca rosa e tra i frequentatori di social network. La donna della quale Morrone si è innamorato è giovanissima e lavora come consulente finanziaria. Il suo profilo Instagram, che conta meno di 1000 followers, risulta essere privato. Ma a renderla popolare ci ha già pensato Morrone, rendendo nota la loro storia d’amore attraverso le sue Instagram stories.

Michele Morrone esce allo scoperto con la fidanzata Moara Sorio

Moara ha 20 anni e da circa un mese compare al fianco dell’attore. A differenza di quanto accaduto con le donne che l’hanno preceduta (Elena D'Amario, ad esempio), Morrone ha deciso di uscire allo scoperto con la nuova fiamma praticamente all’inizio della loro storia. Sono decine i video già circolati in rete. In uno, in particolare, Michele si rivolge a Moara chiamandola “amore” mentre le impartisce lezioni di guida. Nell’ultimo, pubblicato tra le sue Instagram stories, Michele inquadra lo splendido viso di Moara e scrive: “Mia per sempre”.

Michele Morrone e Moara Sorio

Chi è Moara Sorio, fidanzata di Michele Morrone

Michele e Moara si conoscerebbero dallo scorso novembre. Originaria di Zurigo, la giovane avrebbe incontrato l’attore mentre già frequentava un altro ragazzo ma quel legame sarebbe stato velocemente accantonato per fare posto alla nuova conoscenza. I due sarebbero stati avvistati insieme per la prima volta a dicembre, in Svizzera. Passeggiavano lungo i mercatini di Natale di Zurigo quando sono stati intercettati dai fan che, solo in quell’occasione, hanno avuto modo di conoscere l’identità della donna che sta facendo battere il cuore di Morrone.