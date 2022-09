Le prime foto di Aurora Ramazzotti col pancino: “Faccio ancora fatica a proiettarmi nel futuro” Le ultime foto pubblicate su Chi mostrano Aurora Ramazzotti insieme al fidanzato Goffredo futuro papà, durante un weekend romano dai genitori di lui. Ecco spuntare le primissime rotondità per Aurora, che ancora non si sbilancia sull’argomento.

A cura di Giulia Turco

Aurora Ramazzotti è riservatissima sul tema della gravidanza, sul quale ancora è presto per sbilanciarsi. Sarà lei stessa a raccontarlo in pubblico quando si sentirà pronta e quando sarà certa che tutto sta andando per il verso giusto. Nel frattempo l'influencer si gode un momento magico della sua vita, fatto di amore, quello di Goffredo e della sua famiglia stretta attorno a lei, e di progetti per il futuro imminente. Insieme al fidanzato stanno cercando una casa più grande a Milano, il loro nido d'amore per un futuro presto a tre.

(Foto Chi)

Il weekend con i suoceri a Roma

L'ultimo numero di Chi pubblica gli scatti di Aurora Ramazzotti alla stazione Termini di Roma, di ritorno a Milano dopo un weekend in famiglia. Con lei c'è il fidanzato Goffredo Cerza futuro papà, e i genitori di lui Francesca e Fabio che li hanno accompagnati verso il treno. Si divideranno tra le due città, nel futuro dei prossimi anni, dove vivono le rispettive famiglie. Goffredo infatti è originario di Roma, ma ha studiato per diverso tempo a Londra per poi trasferirsi a Milano, dove attualmente lavora per un'azienda azienda leader nei componenti frenanti per auto. Nel frattempo vige il silenzio stampa da parte della coppia. La stessa Aurora sta evitando di esporsi sui social con argomenti che possano in qualsiasi modo generare dibattiti e, al primo evento pubblico al quale ha partecipato da futura mamma ha chiesto esplicitamente che non le fossero rivolte domande sulla gravidanza. "Faccio molta fatica a proiettarmi nel futuro", si è limitata a dire. "Tendo più a vivere nel presente, mi auguro però di mettere su famiglia".

(Foto Chi)

Come è nata la notizia sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti

Pungolata sull'argomento già da diverso tempo da parte dei suoi follower sui social, ad incastrare Aurora è stato il presunto test di gravidanza che avrebbe comprato in una farmacia della Sardegna insieme a mamma Michelle Hunziker a metà agosto. È stato il pretesto per il gossip per accendere il dubbio sulla dolce attesa ("È incinta la mamma o la figlia?") e il modo per mantenere il pettegolezzo caldo fino allo spuntare delle prime rotondità. Poi è arrivato l'assist di Tommaso Zorzi, amico fidato che con il suo troll sui social ha confermato gli indizi: una foto di lui col finto pancione e il commento di lei: "Questa foto potrebbe raccontare molte cose". Infine la conferma di Chi e le parole di Alfonso Signorini: "La notizia sul mio giornale deve averla fatta arrabbiare parecchio, ma non sapevo fosse incinta da meno di tre mesi, altrimenti non l'avrei pubblicata…".