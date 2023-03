LDA festeggia 20 anni: i video della festa di compleanno, al microfono anche Gigi D’Alessio LDA ha festeggiato ieri il compleanno: ha celebrato i suoi 20 anni, compiuti il 27 marzo, in un noto locale di Napoli. Al momento della torta ha cantato Quello che fa male, poi papà Gigi D’Alessio ha intonato Annarè: video e foto della serata.

A cura di Gaia Martino

Luca D'Alessio, in arte LDA, ha festeggiato i suoi 20 anni ieri, in un noto locale di Napoli. Il cantante, ex allievo di Amici di Maria de Filippi e Big in gara a Sanremo 2023, è nato il 27 marzo del 2003: "Venti di Luca" ha scritto papà Gigi su Instagram, anche lui presente alla festa di compleanno del figlio, nato dal matrimonio con Carmela Barbato. Il giovane prima di spegnere le candeline ha cantato la sua hit di successo "Quello che fa male", poi il momento di "Annaré" cantata da Gigi D'Alessio.

La festa di compleanno di LDA

LDA ha festeggiato il suo compleanno in un noto locale di Napoli, Ambasciatori, con i suoi amici e la famiglia. La cena a ritmo di musica dal vivo, poi il momento della torta prima del party a base di musica da discoteca. Luca D'Alessio e la sua fidanzata hanno mostrato ai fan alcuni momenti dell'evento: prima di spegnere le candeline, il cantante ha intonato il suo brano di successo Quello che fa male, poi Scusa. Tra le esibizioni al microfono anche quella del padre del festeggiato, Gigi D'Alessio – con Denise Esposito al suo fianco-, che ha cantato Annarè. Anche mamma Carmela Barbato era presente alla festa, su Instagram ha dedicato parole d'amore al figlio: "L’età più bella. Vent’anni di spontaneità e freschezza. Auguri di buon compleanno amore mio". Così come Ilaria D'Alessio: "Auguri amore mio".

La storia d'amore con Miriam Galluccio

Miriam Galluccio era in gran tiro alla festa del fidanzato LDA. La loro storia d'amore è uscita allo scoperto lo scorso 14 febbraio: in occasione di San Valentino il cantante e la studentessa di Fashion Design hanno pubblicato la prima foto di coppia. La giovane ha 21 anni, originaria di Napoli, e studia moda: ha un profilo Tik Tok insieme alla sorella gemella, Francesca Galluccio, fidanzata con Aka7even.

Leggi anche Gigi D'Alessio e Denise Esposito festeggiano il primo compleanno del figlio Francesco