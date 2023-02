LDA è fidanzato con Miriam Galluccio, la foto del romantico bacio a San Valentino LDA sta trascorrendo San Valentino all’insegna dell’amore: sul profilo social di Miriam Galluccio, sua fidanzata, è comparso lo scatto di un romantico bacio di coppia. Un gesto che rende ancora più ufficiale la loro storia d’amore, che sarebbe iniziata qualche mese fa.

A cura di Elisabetta Murina

É un San Valentino all'insegna dell'amore per LDA. Reduce dall'esperienza al Festival di Sanremo 2023, Luca D'Alessio sta trascorrendo del tempo insieme alla fidanzata Miriam Galluccio. Sui social è comparsa la foto di un romantico bacio che ufficializza a tutti gli effetti la loro relazione.

La foto di LDA co la fidanzata Miriam

A pubblicare lo scatto sul suo profilo Instagram, in occasione della giornata degli innamorati, è stata proprio Miriam Galluccio. Tra le sue stories di oggi è infatti comparsa la foto di un romantico bacio con LDA che, a giudicare dal panorama, sembrerebbe risalire al viaggio che hanno fatto a insieme a Londra qualche mese fa. Era stata proprio in quell'occasione che erano iniziate a circolare sui social le prime voci riguardo la nuova fiamma del cantante che, però, non si era esposto a proposito della sua vita sentimentale e non aveva pubblicato nulla che lasciasse pensare a una fidanzata. Monitorando invece il profilo dell'influencer il quadro appare più che chiaro: i due sono una coppia e non si nascondono più.

Chi è Miriam Galluccio, fidanzata di LDA

La fidanzata di LDA si chiama Miriam Galluccio e, come si legge sul suo profilo Instagram, ha 21 anni, è originaria di Napoli e studia moda. Ha anche un profilo TikTok insieme alla sorella gemella. La storia con il cantante, stando ai primi indizi social, sarebbe iniziata già qualche mese fa, quando erano comparse le prime stories "sospette". I due hanno trascorso insieme una breve vacanza a Londra e la ragazza ha fatto il tifo per Luca D'Alessio durante la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. L'artista però appare più riservato e infatti per il momento non ha pubblicato foto insieme alla fidanzata.