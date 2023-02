LDA è fidanzato? Spunta Miriam Galluccio dopo la rottura con l’ex fidanzata Emanuela Pennino LDA, in gara al Festival di Sanremo 2023, avrebbe una nuova fiamma dopo la rottura con la ex fidanzata Emanuela Pennino. Stando ad alcuni indizi social, la ragazza in questione sarebbe Miriam Galluccio, anche se non c’è ancora nessuna ufficialità.

LDA, nome d'arte di Luca D'Alessio, è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023. Sul palco dell'Ariston, dal 7 all'11 febbraio, si esibirà con il brano Se Poi Domani. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, di recente è finito al centro dei gossip per via di alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, dove ha mostrato la sua mano intrecciata a quella di una misteriosa ragazza. Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe della TikToker Miriam Galluccio, anche se non c'è ancora l'ufficialità. Solo la scorsa estate, infatti, il giovane artista era stato paparazzato mano nella mano con una ragazza diversa, Giulia, dal cognome ancora sconosciuto. Tutti questi rumors arrivano dopo la fine della storia d'amore con la ex fidanzata storica Emanuela Pennino.

LDA frequenterebbe Miriam Galluccio, gli indizi social

Stando ad alcune indiscrezioni, pare che al momento LDA stia frequentando una ragazza di nome Miriam Galluccio. Ha un profilo su TikTok insieme alla sorella gemella Francesca (Galluccio Twins), ha 20 anni e studia Fashion Design a Napoli. Per il momento però non c'è nessuna conferma ufficiale da parte del diretto interessato. Pare che i due siano stati avvistati insieme per la prima volta a Perugia, dove l'artista si è esibito in concerto: in quell'occasione LDA aveva pubblicato un breve video in cui inquadrava la sua mano intrecciata a quella di una ragazza. Lo stesso giorno, proprio Miriam si era mostrata con le stesse identiche unghie. Poi la vacanza a Londra: in quei giorni di LDA e Miriam Gallucio condividevano storie negli stessi luoghi e con punti di vista pressoché identici.

LDA paparazzato con Giulia la scorsa estate

Durante l'estate appena trascorsa, LDA è stato avvistato a Sperlonga mano nella mano insieme a una nuova ragazza dopo la rottura con Emanuela Pennino. A diffondere le foto, rivelando anche il nome ma non ufficialmente il cognome della giovane, è stata l'influencer Deianira Marzano. I due sono stati avvistati mentre passeggiavano per strada e poi durante un tenero scatto abbracciati davanti allo specchio. Il cantante non ha mai commentato nè svelato

La storia finita con l'ex fidanzata Emanuela Pennino

Prima di conoscere Giulia, LDA ha avuto una relazione con Emanuela Pennino. Come si legge sul suo profilo Facebook, è una modella per il brand Dsquared ed è molto seguita su Tik Tok. L'ultima foto insieme risale all'aprile del 2021 ed è probabile che la loro storia sia arrivata al capolinea proprio in quel periodo, anche se non si hanno informazioni precise né sulla data né sulle cause che hanno portato alla rottura. Nonostante la fine dell'amore, la ragazza ha partecipato al concerto di Luca D'Alessio, che si è esibito a Napoli la scorsa estate, e non è riuscita a trattenere le lacrime per l'emozione quando l'artista ha cantato il brano Quello che fa male. Alcuni utenti hanno immortalato il momento con un video che, in breve, ha fatto il giro di TikTok.