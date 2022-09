LDA avrebbe una nuova fidanzata, le foto mano nella mano con Giulia LDA avrebbe una nuova fidanzata: il cantante è stato paparazzato in compagnia di una ragazza di nome Giulia, che starebbe frequentando da un paio di mesi. Per il momento nessuna ufficialità da parte dei diretti interessati, anche se gli scatti sembrano non lasciare dubbi sul loro rapporto.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto di Deianira Marzano)

LDA avrebbe una nuova fidanzata. Dopo la fine della sua ultima storia, l'ex allievo di Amici è stato paparazzato insieme a una ragazza di nome Giulia in diverse occasioni. Passeggiate mano nella mano e teneri abbracci che non lascerebbe spazio a dubbi sul loro rapporto, anche se il diretto interessato per il momento ha preferito non esporsi.

Le foto di LDA con la nuova fidanzata

A lanciare lo scoop è stata l'influencer Deianira Marzano, che su Instagram ha pubblicato le segnalazioni di alcuni utenti riguardanti LDA e la nuova fidanzata. La ragazza in questione si chiama Giulia (il cognome per il momento sarebbe sconosciuto) e pare che la loro frequentazione sia iniziata un paio di mesi fa. I due sono stati avvistati insieme a Sperlonga lo scorso agosto, mano nella mano. Sono state pubblicate anche delle foto che li ritraggono mentre si scattano un selfie: LDA abbraccia teneramente Giulia e le dà un bacio sulla guancia. Per il momento il giovane cantante, figlio di Gigi D'Alessio, ha scelto di non uscire allo scoperto e preservare la sua nuova relazione.

Cosa aveva detto LDA sulla sua situazione sentimentale

Intervistato da Lorella Cuccarini lo scorso luglio, nel format Dimmi di te, LDA aveva parlato per la prima volta della sua vita privata, raccontando di essere interessato a una ragazza: "Innamorato per me è un parolone. Sono tanto interessato a una persona, una bellissima persona. Ci stiamo conoscendo: è stato un colpo di fulmine". L'ex allievo di Amici ha quindi una nuova frequentazione, che sembrerebbe intenzionato, almeno per il momento, a tenere lontano dai gossip. Ad oggi infatti non ha pubblicato nessuna foto che ufficializza il rapporto, ma è possibile che uscirà presto allo scoperto.