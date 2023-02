Emily Ratajkowski e Eric Andre confermano la relazione, la foto nudi a San Valentino Con una foto scattata durante i festeggiamenti di San Valentino Emily Ratajkowski e Eric Andre confermano la loro storia d’amore: nudi in salotto la supermodella e il comico non si nascondono più.

A cura di Gaia Martino

Emily Ratajkowski e Eric Andre non si nascondono più. In occasione di San Valentino ieri, martedì 14 febbraio, la nuova coppia ha scattato una foto nella quale sono entrambi nudi. Lui steso su un divano, lei riflessa nello specchio: la foto in pochi minuti ha conquistato migliaia di like.

Il San Valentino di Emily Ratajkowski e Eric Andre

Hanno confermato meno di 24 ore fa la loro relazione di cui circolava voce già da diverse settimane. Emily Ratajkowski e Eric Andre hanno festeggiato San Valentino insieme, in casa, e hanno reso ufficiale la loro storia d'amore nata da poco con una fotografia nella quale sono entrambi nudi. "Buon San Valentino" ha scritto il comico a corredo della fotografia che in pochi minuti aveva già fatto il giro dei media di tutto il mondo.

Dopo il divorzio dall'ex marito Sebastian Bear McClard, padre di suo figlio, la supermodella era finita al centro del gossip per i suoi presunti flirt, prima con Brad Pitt, poi con Pete Davidson. Ora non nasconde più i dettagli sul suo privato e conferma la storia con Eric Andre, il comico con il quale era stata più volte paparazzata.

Chi è Eric Andre

L'uomo che ha conquistato una delle modelle più amate e desiderate è un comico e attore statunitense. Eric Andre, classe 1983, è il creatore, conduttore e co-sceneggiatore del talk show parodia in onda dal 2012 e trasmesso sul blocco Adult Swim di Cartoon Network, The Eric Andre Show. Ha poi interpretato il ruolo di Mike nella sitcom Non fidarti della str***a dell'interno 23.

La storia con Emily Ratajkowski sarebbe nata ad inizio anno, a gennaio i paparazzi li pizzicarono insieme a cena in un ristorante giapponese, poi durante una fuga romantica alle Isole Cayman. Il 25 gennaio sono stati fotografati mentre prendevano il sole e bevevano un cocktail in spiaggia, tra un bacio ed una carezza.