Fuga di San Valentino per Totti e Noemi, la coppia vive l’amore tra baci e romantiche passeggiate San Valentino all’insegna dell’amore per Francesco Totti e Noemi Bocchi. Come mostrano gli scatti del settimanale Chi, la coppia si è concessa un romantico weekend a Venezia tra baci, abbracci, cena vista laguna e passeggiate per Piazza San Marco, animata dal Carnevale.

A cura di Elisabetta Murina

Totti e Noemi a Venezia per San Valentino (foto dal settimanale Chi)

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Per San Valentino, la coppia ha deciso di concedersi un fine settimana a Venezia, città che in quei giorni ha celebrato anche la festa di Carnevale. Ancora una volta, è stato il settimanale Chi a raccontare la fuga romantica dei due piccioncini, con foto di passeggiate mano nella mano, gite in barca e pranzi vista laguna.

Il weekend di San Valentino di Totti e Noemi

La coppia è arrivata nella romantica città lagunare nel giorno di San Valentino, in treno, poco prima di pranzo. E Noemi aveva condiviso tra le sue storie Instagram una piccola parte di quel viaggio, lasciando intendere che si sarebbe concessa un pò di relax con il fidanzato lontana da Roma. Non appena arrivati a Venezia, Totti e Noemi si sono affacciati al balcone dell'hotel nel quale hanno scelto di soggiornare, scambiandosi diversi baci e abbracci. Poi subito pronti per un pranzo vista laguna e una passeggiata per Piazza San Marco, confondendosi tra le maschere di Carnevale, che in quei giorni hanno animato le strade.

Insomma, un weekend alla luce del sole, con la voglia di vivere appieno le bellezze della città. Il giorno dopo, a bordo di una barca privata, hanno raggiunto la caratteristica isola di Murano, famosa per le sue lavorazioni in vetro. In serata hanno cenato vista Canal Grande e, infine, hanno fatto ritorno in treno nella Capitale.

Il San Valentino di Ilary Blasi

Se Totti e Noemi hanno scelto un viaggio per trascorrere questa giornata, Ilary Blasi ha invece deciso di rimanere a casa (non si sa se con Bastian Muller o meno). La conduttrice ha però ricevuto un regalo, come ha voluto mostrare sul suo profilo Instagram: un biglietto con la scritta "I Love You" realizzato dalla piccola Isabel. Anche la figlia di mezzo Chanel ha ricevuto un regalo, un grande mazzo di rose rosse da parte di un mittente anonimo. Che siano il pensiero di un ammiratore segreto?.