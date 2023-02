Ben Affleck e Jennifer Lopez festeggiano il loro primo San Valentino con un tatuaggio di coppia Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno festeggiato il loro primo San Valentino da marito e moglie con un tatuaggio di coppia. Due frecce intrecciate con le iniziali per lui, un simbolo dell’infinito con i loro nomi per lei. “Buon San Valentino amore mio”, ha poi scritto l’attrice condividendolo sui social.

A cura di Elisabetta Murina

I Bennifer hanno festeggiato San Valentino con un tatuaggio di coppia. Jennifer Lopez e Ben Affleck, in occasione della loro prima festa degli innamorati dal matrimonio, hanno deciso di regalarsi un segno d'amore indelebile, incidendo sulla pelle le rispettive iniziali. Un simbolo che durerà per sempre e che hanno voluto mostrare ai loro milioni di social.

Il tatuaggio di coppia dei Bennifer

In occasione di San Valentino, Jennifer Lopez ha condiviso su Instagram alcuni scatti di coppia insieme al marito Ben Affleck. Tra questi si vede, per la prima volta, il tatuaggio che hanno deciso di farsi insieme. L'attrice appena sotto al seno ha tatuato il simbolo dell'infinito attraversato da una freccia, con sopra scritti i loro nomi. Affleck invece ha scelto sempre due frecce che si incrociano con le rispettive iniziali "J" e " B", proprio sotto l'ascella. "Buon San Valentino amore mio", si legge sotto le foto,

Il controverso tatuaggio di Ben Affleck sulla schiena

Per Ben Affleck non si tratta di certo del primo tatuaggio, anzi. Nel 2015 era finito al centro di alcune discussioni per via di una enorme fenice colorata realizzata sulla schiena. Inizialmente aveva fatto sapere che era un falso, quindi realizzato solamente per un ruolo cinematografico, poi però il disegno aveva avuto qualche ripercussione anche sulla sua vita sentimentale. L'ex moglie Jennifer Garner era stata associata all'immagine della fenice, ma non l'aveva presa bene: "Una fenice che risorge dalle ceneri. Sono le ceneri in questo scenario? Mi offendo. Mi rifiuto di essere le ceneri". Anche Jennifer Lopez aveva detto la sua riguardo al disegno, sostenendo che fosse "orribile". Ora però l'attore pare aver rimediato, con il primo tatuaggio di coppia (ufficiale) dedicato alla moglie, che ha sposato lo scorso anno con una romantica cerimonia.