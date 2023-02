Jennifer Lopez vende la villa a Bel Air per 42 milioni di dollari, con Ben Affleck in una più grande Ben prima di vendere la casa di Bel Air, la pop star ha infatti messo gli occhi su un’altra residenza da sogno. Si tratta di una magione a Los Angeles che si estende per 2000 metri quadrati, ancora più grande di quella precedente, che dovrebbe ospitare la famiglia allargata della coppia. Altro che crisi, i due avrebbero investito su un roseo futuro familiare.

A cura di Giulia Turco

Jennifer Lopez ha messo in vendita la sua villa di Bel Air per 42,5 milioni di dollari. Sei mesi dopo il matrimonio con Ben Affleck, sembra che la coppia abbia messo nero su bianco l’intenzione di sbarazzarsi di proprietà inutilizzate. Anche l’attore infatti di recente ha messo in vendita la sua villa a Pacific Palisadses chiedendo in cambio 30 milioni di dollari. People racconta che, stando ai registri immobiliari, l'abitazione è stata venduta nel giro di un mese lo scorso settembre.

La villa di JLO capace di ospitare fino a 100 persone

Sicuramente ci sarà anche chi è disposto a sborsare una cifra stellare per la villa californiana della pop star, non ci sono dubbi. Il valore non equivale soltanto al vissuto di Jennifer Lopez, il che è sicuramente un'aggiunta. So tratta di un'immobile di lusso, una tenuta recintata di otto acri che comprende nove stanze da letto e dodici bagni. Lo stile della proprietà ricorda quello provenzale e dà modo di godersi in tutto e per tutto il relax e la pace che deriva dallo spazio verdeggiante all’esterno e dagli arredi raffinati e luminosi all’interno. Con una Infinity pool, una spa, una palestra, un cinema e un anfiteatro esterno, è in grado di ospitare dino a 100 persone. Non mancano una trentina di posti auto e un cottage separato per ospitare gli ospiti più riservati.

Con Ben Affleck va tutto alla grande, molto grande

Sulla coppia negli ultimi mesi era calata l’ombra di una crisi. Sembrava che l’amore fosse presto svanito, che JLo non fosse in grado i tollerare i vizi dell’attore come il fumo e l’alcol, lo stile di vita sregolato. Eppure tutto fa sembrare che tra loro ci siano intenzioni serie. Ben prima di vendere la casa di Bel Air, la pop star ha infatti messo gli occhi su un’altra residenza da sogno. Si tratta di una magione a Los Angeles che si estende per 2000 metri quadrati, ancora più grande di quella precedente, che dovrebbe ospitare la famiglia allargata della coppia. Il valore? 50 milioni di dollari. Insomma, sembra che con la vendita delle due residenze “più piccole” i due divi innamorati abbiano deciso di investire su un solido futuro familiare”.