Laura Chiatti: “L’uomo che pulisce non è erotico”, la precisazione dopo le polemiche Un siparietto sulla vita familiare di Laura Chiatti e Marco Bocci ospiti da Mara Venier sfocia in una polemica sui social. “Ma vergognati, nel 2023 dire certe cose in tv…”. L’attrice è costretta a ritrattare: “La mia era una battuta goliardica, ripudio ogni forma di sessismo”.

A cura di Giulia Turco

Laura Chiatti nel mirino di una bufera sui social dopo il suo intervento a Domenica In. L’attrice è stata ospite nel salotto di Mara Venier domenica 30 aprile per presentare, insieme al marito Marco Bocci, il suo ultimo film La Caccia. Un siparietto sulla loro vita casalinga ha scatenato una serie di accuse da parte del pubblico, tanto che su Instagram l’attrice è stata costretta ad intervenire per chiarire le sue dichiarazioni in tv.

Cos'ha detto Laura Chiatti nel salotto di Mara Venier

Laura Chiatti e Marco Bocci si sono confidati con Mara Venier a proposito della loro vita familiare. “Facciamo le liti più tremende, ci scanniamo per tutto. Siamo totalmente opposti”, ha ammesso con tono scanzonato il regista. “Faccio io tutte le mansioni, cucino e tutto il resto”, ha continuato l’attrice. “Anche perché io non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, a dare l’aspirapolvere. Io proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso, con certi ruoli. Mi abbassa l’eros, me lo uccide”, ha chiarito più o meno ironicamente. “Io ci provo, ma non vuole che pulisco, che sparecchio, si incavola, mi dice di fare fermo”, ha confermato Bocci. “Mi si abbassa l’eros”, ha ribadito la moglie.

La polemica sui social e il chiarimento

Al pubblico non è sfuggita la presa di posizione dell’attrice e diversi telespettatori le hanno fatto notare personalmente via social il mancato gradimento. “Ma vergognati… nel 2023 dire che la donna deve stare al suo posto e fare le pulizie mentre l’uomo non può…”, sottolinea qualcuno. Così l’attrice è costretta ad intervenire pubblicando su Instagram un post di chiarimento: “Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di Mara Venier non può e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista…sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza”, scrive l’attrice.