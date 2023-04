Laura Chiatti sul set con il marito Marco Bocci: “Ero in ansia, lui conosce il lato più buio di me” Nel film La caccia, diretto dal marito Marco Bocci, Laura Chiatti veste i panni di Silvia, una donna tossicodipendente. “In genere mi chiamano per commedie romantiche, dove sono o fatalona o leggera. Marco invece, con l’aspetto più nero e intimista di me ci vive ogni giorno”.

A cura di Giulia Turco

Laura Chiatti si prepara a tornare al cinema con un film, La caccia, che è diretto dal marito e regista Marco Bocci. È la prima volta che l’attrice si trova a lavorare sullo stesso set con il suo compagno di vita e padre dei suoi figli e, come ha raccontato anche in passato, l’esperienza ha rafforzato ulteriormente il rapporto di coppia, che nell'ultimo anno sembrava vacillare.

L'esperienza sul set con Marco Bocci

Nel film La caccia, che esce il prossimo 11 maggio, Laura Chiatti veste i panni di Silvia, una donna tossicodipendente. “È un ruolo a cui sono molto legata perché in genere mi chiamano per commedie romantiche, dove sono o fatalona o leggera e non si guarda mai oltre. Marco invece, con l’aspetto più nero e intimista di me ci vive ogni giorno. Ho sempre cercato di camuffare la mia inquietudine”, racconta al Corriere della Sera.

Un’esperienza, quella sul set, che è stata anche una prova del nove per la tenuta del suo matrimonio. "Quando litigavamo gli dicevo: guarda che non lo faccio il film, eh. Ma non ci credeva”, racconta al Corriere. “Sul set non ho ansia da prestazione, mi diverto, so quello che posso fare bene o meno bene. Con Marco ero in ansia perché non ci avevo mai lavorato, lui ama ricevere dagli attori, ne studia la psicologia, è un regista randagio”.

Chiatti sui lavori di casa con Bocci

Intervistata a Domenica In da Mara Venier, Chiatti ha anche parlato della suddivisione dei ruoli in casa. La conduttrice ha chiesto all'attrice chi facesse i lavori a casa: "Chi pulisce, cucina, lava i piatti, chi porta i bambini a scuola?" ha chiesto Venier e la risposta è arrivata proprio da Laura Chiatti che ha specificato: "Quelle mansioni le faccio io, cucinare, le cose di tutti i giorni le faccio io anche perché io non tollero l'uomo che si mette a fare il letto, dare l'aspirapolvere… Io proprio non lo posso vedere, sono all'antica in questo senso con certi ruoli… Mi abbassa l'eros, me lo uccide".

La gelosia e la crisi di coppia superata

Nel 2022 la coppia è stata investita dalle voci di una presunta crisi: “Abbiamo avuto delle discussioni è vero, ma non abbiamo mai pensato di lasciarci”, aveva fatto sapere lei. "Ci sono momenti in cui, a ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa", raccontava l'attrice a Chi. "Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza, dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno”.

La fiducia è alla base di ogni rapporto, ecco perché nonostante qualche gelosia l’attrice preferisce non indagare: “Lui è geloso”, ammette del marito. “Io non ho mai letto i messaggi sui cellulari degli altro e del suo; sono come le malattie, visiti visiti e alla fine qualcosa trovi”. Se dovesse scegliere tra famiglia e carriera non avrebbe dubbi: “Scelgo la famiglia. Ho appena rinunciato a una serie in Trentino che mi avrebbe portato via sei mesi da casa”.