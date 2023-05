Marco Bocci, marito di Laura Chiatti: “Non sono un sultano, in casa ci dividiamo i compiti” Marco Bocci interviene sulla polemica che ha colpito le parole della moglie Laura Chiatti sulla loro suddivisione delle mansioni domestiche. “Le sue parole sono state strumentalizzate, certo che non mi faccio servire e riverire da mia moglie, non solo un sultano”, mette in chiaro il regista.

A cura di Giulia Turco

Laura Chiatti è finita nel ciclone di una polemica per via di un racconto giudicato sessista, sulla divisione dei ruoli e la spartizione delle mansioni domestiche con il marito Marco Bocci. “A casa faccio tutto io, l’uomo che pulisce mi abbassa l’eros”, spiega nel salotto di Mara Venier, alla presenza del marito e regista che, chiamato in causa a posteriori, ci tiene chiarire la situazione.

Marco Bocci ritratta sulla polemica delle mansioni domestiche

“Non sono un sultano in casa, ci dividiamo i compiti come tutte le coppie”, ha spiegato Marco Bocci, raggiunto da Il Messaggero. Al centro dell’intervista c’è il suo ultimo film, ‘La Caccia’, il primo che ha portato sul set la moglie Laura Chiatti. Inevitabile, però, un passaggio sulla polemica che ha tenuto banco negli ultimi giorni. Lui è pronto a ritrattare e a mettere a tacere il polverone sollevato dal discorso della moglie sulla suddivisione dei ruoli domestici tra uomo e donna. “Le sue parole sono state strumentalizzate. Un rischio che si corre ogni momento nell’era dei social. Per fare notizia si gonfia tutto, andando oltre la ragionevolezza”.

La spiegazione di Laura Chiatti dopo le sue parole

“Faccio io tutte le mansioni, cucino e tutto il resto. Anche perché io non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, a dare l’aspirapolvere, sono all’antica in questo senso. Mi abbassa l’eros, me lo uccide”, spiegava l’attrice nel salotto di Domenica In mentre il marito promuoveva il suo ultimo lavoro che li ha portati insieme sul set. “Era una battuta goliardica detta in un contesto spensierato e divertente, non deve essere etichettata come discriminatoria o sessista peggio ancora. Sono concedi che non mi appartengono e che ripudio con forza”, era stata costretta a mettere in chiaro, una volta che le sue parole andate in onda su Rai 1 avevano riscaldato gli animi del pubblico.