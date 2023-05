Sandra Milo sta con Laura Chiatti: “Ha ragione lei, l’uomo che lava i piatti non è sexy” A pochi giorni dalle polemiche per le parole di Laura Chiatti, che aveva detto di non tollerare l’uomo che svolge le mansioni in casa, arriva il Sandra Milo pensiero sulla questione: “Già gli uomini oggi non è che siano così maschi, poi fagli fare pure lavare i piatti”.

A cura di Andrea Parrella

Dopo una settimana di polemiche sulle affermazioni di Laura Chiatti, che ha raccontato pubblicamente di non amare l'uomo che fa le faccende di casa, arriva sulla questione il Sandra Milo pensiero. L'attrice ha commentato quanto detto dalla collega alcuni giorni fa nel programma Tv condotto da Mara Venier, parole che hanno generato non poche polemiche, sottolineando di non amare l'idea che il compagno Marco Bocci si occupi degli affari in casa, considerandola cosa poco attraente. Questione sulla quale Chiatti ha incontrato il parere favorevole di Sandra Milo: “Ha ragione Laura Chiatti: l’uomo che lava i piatti proprio non è sexy, magari si presenta pure con le unghie unte e sporche, il che me lo rende meno maschio”. Queste le parole pronunciate da Sandra Milo, ospite del programma radiofonico Un Giorno da Pecora:

Già gli uomini oggi non è che siano così maschi, poi fagli fare pure lavare i piatti…dopo di che o cambi i tuoi gusti o rinunci per sempre.

Le parole di Laura Chiatti a Domenica In

Ma cosa aveva detto di così criticabile Laura Chiatti? Tutto era accaduto nel salotto di Mara Venier, con lei e Marco Bocci a raccontarsi come coppia: “Faccio io tutte le mansioni, cucino e tutto il resto”, aveva detto l’attrice. “Anche perché io non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, a dare l’aspirapolvere. Io proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso, con certi ruoli. Mi abbassa l’eros, me lo uccide”, aveva chiarito più o meno ironicamente. “Io ci provo, ma non vuole che pulisco, che sparecchio, si incavola, mi dice di fare fermo”, aveva confermato Bocci.

La polemica sui social e il chiarimento

Al pubblico non era sfuggita la presa di posizione dell’attrice e diversi telespettatori le hanno fatto notare personalmente via social il mancato gradimento. “Ma vergognati… nel 2023 dire che la donna deve stare al suo posto e fare le pulizie mentre l’uomo non può…”, sottolinea qualcuno. Così l’attrice è stata costretta ad intervenire pubblicando su Instagram un post di chiarimento: “Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di Mara Venier non può e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista… sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza”, per poi continuare così: