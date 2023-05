Laura Chiatti passa l’aspirapolvere: “Tranquilli che poi mio marito mi dà il cambio” Laura Chiatti prova a smarcarsi dall’accusa di aver espresso posizioni sessiste. Posta sui social il video di una domenica casalinga. Lei passa l’aspirapolvere, il marito Marco Bocci si rilassa: “Poi ci diamo il cambio”, assicura l’attrice, ma una story non basterà a scrollarsi la polemica di dosso.

A cura di Giulia Turco

Laura Chiatti torna ad ironizzare sull’episodio che l’ha vista protagonista di una polemica social, dopo la sua ospitata in tv insieme al marito Marco Bocci. “L’uomo che pulisce? Mi uccide l’Eros”, aveva azzardato nel salotto domenicale di Mara Venier, dove la sua uscita giudicata da molti sessista è sembrata stridere coi i toni zuccherini di Domenica In.

La domenica casalinga di Marco Bocci e Laura Chiatti

L’attrice, che ha immediatamente cercato di rimediare all’errore, spiegando di essere stata fraintesa nelle intenzioni, non ha proprio digerito l’accaduto. Ne parla ancora, sui social, dove è stata presa di mira da centinaia di spettatrici alle quali quella posizione con richiami sessisti non è affatto piaciuta. Chiatti riprova a smarcarsi, postando sui social il video di una domenica casalinga. Lei passa l’aspirapolvere, il marito Marco Bocci di diletta in consolle improvvisando un dj set nella veranda di casa. “Tranquilli, poi ci diamo il cambio”, ironizza lei nelle Stories, per rassicurare i suoi fan. D’altronde per scrollarsi di dello l’ombra della polemica non basterà qualche storia sui social, purtroppo.

L'azzardo di Laura Chiatti e la difesa del marito

“Faccio io tutte le mansioni, cucino e tutto ili resto. Anche perché non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, a dare l’aspirapolvere. Non lo posso proprio vedere, sono all’antica in questo senso, con certi ruoli”. Sulle sue parole si era scatenata immediatamente la bufera mediatica. Poco dopo l’attrice aveva provato a rimediare con un post che tamponasse l’ira del pubblico. “Era una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato”, si era smarcata assicurando di respingere nettamente certi concetti. L’aveva difesa il marito che, in un’intervista al Messaggero pochi giorni dopo aveva assicurato: “Non sono un sultano in casa, ci dividiamo i compiti come tutte le coppie”.