Lapo Elkann e Joana Lemos: “Vicini con rispetto. Con i suoi figli rapporto fantastico” Lapo Elkann conferma l’amore per Joana Lemos, ex campionessa di rally sposata nel 2021 in Portogallo, dive l’imprenditore vive ancora oggi. “Ci è voluto tempo per conoscerci”, racconta, “Ma la relazione con lei cresce e diviene sempre più bella”.

A cura di Stefania Rocco

A due anni dal matrimonio in Portogallo, Lapo Elkann e Joana Lemos restano una coppia solida. Lo confessa l’imprenditore a Novella 2000 che lo ha intercettato durante un evento di lavoro. Il rampollo della famiglia Agnelli e la campionessa di rally fanno coppia fissa da tempo, tenendosi sempre a debutta distanza dalla luce dei riflettori. Ma che il loro fosse un legame destinato a diventare importante, Lapo lo aveva chiarito fin dalle prime battute. È una storia, quella con Joana, sulla quale Elkann ha investito e ne è stato ripagato. “Ci siamo conquistati con il rispetto reciproco, ma anche l’amore e la pazienza. Ma come tutte le belle storie ci vuole tempo per conoscersi, un periodo di accettazione l’uno dell’altra. La relazione con Jana cresce ogni giorno e diviene sempre più bella”, racconta oggi convinto di avere fatto la scelta giusta.

La vita di Lapo Elkann e Joana Lemos in Portogallo

“Ci siamo conosciuti in Portogallo, a Lisbona. Vivo lì ma viaggio molto e sono spesso in Italia”, ha raccontato ancora Elkann ed è proprio in Portogallo, terra che li ha fatti conoscere, a essere stata eletta “casa” dalla coppia. “È un paese dove le condizioni climatiche sono fantastiche, dove le possibilità di lavorare sono estremamente buone e le persone creative trovano in Portogallo una terra che regala molte opportunità. È molto simile all’Italia”, ha dichiarato l’imprenditore a proposito della terra che lo ha accolto.

Il rapporto tra Lapo e i figli di Joana Lemos

Joana era già madre di due figli quando ha conosciuto Elkann. Si tratta di Tomas e Martin, nati dalla relazione durata 18 anni con l’ex compagno Manuel Reymaro Nogueri. “Con i suoi figli ho un rapporto fantastico, andiamo molto d’accordo. Sono grandi: uno ha 22 anni e l’altro 25”, ha svelato Lapo, “Nella vita privata le cose sono estremamente soddisfacenti”. Quindi un breve riferimento agli errori per i quali ha a lungo dovuto faticare in passato, ricostruendo passo dopo passo la sua vita lontano dalla luce die riflettori e dall’attenzione dei media. “Sono estremamente contento di come si sono chiusi alcuni capitoli del passato. Li ho chiusi bene e per sempre”, conclude l’imprenditore che sembrerebbe avere trovato la sua dimensione lontano da quanto lo aveva conquistato quando era più giovane.