Elga Enardu e Diego Daddì di nuovo vicini: “Il nostro rapporto può avere una seconda chance” Elga Enardu e Diego Daddì si sono riavvicinati. A dichiararlo è l’ex tronista di Uomini e Donne che, in un video su Instagram, spiega di aver voluto dare una seconda chance al rapporto col marito.

A cura di Ilaria Costabile

Elga Enardu e Diego Daddì sono di nuovi vicini. Questa è la notizia che l'ex protagonista di Uomini e Donne ha voluto comunicare ai suoi fan con un video pubblicato sui social, in cui ha raccontato di trovarsi ancora in un momento delicato, in cui entrambi stanno provando a ricostruire il loro rapporto che, fino a qualche tempo fa, sembrava fosse destinato a chiudersi.

L'annuncio di Elga Enardu

La prima a parlare di questo riavvicinamento è stata proprio Elga Enardu che attraverso un breve video, senza troppi giri di parole, ha voluto condividere con i suoi fan un momento più sereno della sua vita privata, che la vede nuovamente vicina a suo marito Diego Daddì. I due avevano annunciato di essersi allontanati, dopo una serie di difficoltà che avevano incrinato il loro rapporto, ma nonostante la rottura i due non avevano mai smesso davvero di sentirsi. Ed è così, quindi, che a seguito di un periodo di lontananza, sono arrivati a prendere la decisione di riprovarci:

Vi volevo comunicare con la semplicità che questo momento merita, con la massima delicatezza, vi volevo dire che sto iniziando un rapporto con Diego. Non è mai finito il nostro rapporto dal punto di vista della comunicazione, dell’aiutarsi a vicenda. Sono sempre stata molto chiara. Però da qualche giorno abbiamo pensato che anche il nostro rapporto di coppia può assolutamente avere una seconda chance. E quindi sono molto felice di comunicarvi questo.

A confermare il riavvicinamento anche Diego Daddi che tra le sue stories Instagram ha pubblicato uno scatto che lo vede sorridente insieme alla moglie, scrivendo: "L'amore è mancarsi, prima di trovarsi, a volte anche dopo. Ma ritrovarsi sempre".

La rottura tra Elga Enardu e Diego Daddì

Lo scorso settembre i due avevano annunciato di essersi lasciati. Una separazione nient'affatto facile e arrivata dopo un periodo di crisi, l'ex tronista aveva lasciato la casa in cui viveva col marito dicendo: "Riparto da qui, con le ossa e il cuore a pezzi", ma senza mai entrare nel dettaglio dei motivi che li avevano portati a dividersi. Entrambi, però, avevano dichiarato di essere ancora legati l'uno all'altra, è stato lui a dichiarare che a causa di problemi legati alla sua persona la loro storia aveva subito un blocco. Anche la ex tronista, d'altra parte, aveva manifestato l'intento di poter ricucire il loro rapporto.