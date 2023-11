Paolo Masella e Letizia Petris di nuovo vicini al Grande Fratello, Angelica: “Che delusione” Letizia Petris e Paolo Masella si sono riavvicinati nelle ultime ore dopo gli ultimi giorni di chiusura. Nella casa del GF si sono addormentati abbracciati sul letto, comportamento che non è piaciuto ad Angelica. La concorrente si è così rivolta al suo amico e inquilino: “Mi hai delusa, che credibilità”.

A cura di Gaia Martino

Letizia Petris e Paolo Masella nelle ultime ore hanno dormito insieme dopo essersi scambiati alcune carezze. I due concorrenti nella casa del Grande Fratello sino a stamattina non si parlavano. Dopo avere fatto sbocciare il loro amore nella casa di Cinecittà, si erano allontanati: era stato lui a decidere di interrompere la frequentazione ieri in seguito alle mancate attenzioni ricevute dalla sua inquilina. "Per me non c'è una conferma, le ho detto di lasciare perdere. Mi ha detto cerchiamo un rimedio, ma non c'è. È meglio così. Io il mio l'ho fatto, non sento di aver sbagliato" aveva spiegato a Mirko Brunetti. Anche stamattina ha rivelato di non avere "assolutamente" fatto pace con Letizia, ma nelle ultime ore i due si sono riavvicinati.

Il riavvicinamento tra Letizia e Paolo

Il distacco tra Letizia Petris e Paolo Masella non sarebbe durato a lungo. I due concorrenti poche ore fa si sono addormentati, abbracciandosi, sul letto. È stata la Petris ad avvicinarsi al suo inquilino per fargli le sopracciglia e tra una carezza ed un sorriso si sono stesi vicini e stretti forte.

Proprio stamattina il concorrente aveva risposto con freddezza ad una domanda di Fiordaliso riguardante il rapporto con Letizia. "Hai fatto pace con la Leti?" le aveva chiesto la cantante, "No, mica ci devo andare io. Non so se faremo pace", la risposta.

La reazione di Angelica

Angelica, intanto, dopo aver visto la ritrovata complicità tra Paolo e Letizia, ha confessato al suo inquilino: "Sono delusa, mi hai deluso molto. La tua parola sai cosa vuol dire? Questa è la tua parola, la tua credibilità", ha confessato imitando il gesto di calpestare qualcosa con i piedi.

Perché Paolo Masella e Letizia Petris si erano allontanati

Nella notte, dopo la puntata in diretta di ieri, Paolo Masella ha raccontato a Mirko Brunetti cosa è successo con Letizia. Il concorrente ha spiegato di aver messo un punto definitivo alla sua frequentazione perché non si sente ricambiato. Nonostante Letizia gli avesse spiegato che hanno due modi differenti di approcciarsi ad una relazione, Paolo ha confessato a Mirko di non avere voglia di proseguire la conoscenza: "Non ho sbagliato nulla. Ho chiuso".