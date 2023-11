Letizia Petris e Paolo Masella si sono baciati, nuova coppia al Grande Fratello 2023 Primo bacio tra Letizia Petris e Paolo Masella al Grande Fratello. Dopo lo scontro seguito alla puntata del 7 novembre, la fotografa e il macellaio hanno abbassato le difese e, sulle note di Come nelle favole di Vasco, si sono baciati.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Primo bacio tra Letizia Petris e Paolo Masella al Grande Fratello. Dopo lo scontro seguito alla puntata di lunedì 4 novembre – Letizia si era detta infastidita da una uscita di Paolo e aveva chiarito di non avere lasciato il proprio compagno per poter avere una storia con il coinquilino – i due si sono avvicinati al punto da decidere di lasciarsi andare. E, sulle note di Come nelle favole di Vasco Rossi, si sono scambiati il loro primo bacio.

Paolo Masella a Letizia Petris: “Mi fai impazzire”

Dopo il bacio ripreso per intero dalle telecamere e trasmesso in diretta tv sul canale 55 dedicato alla diretta del Grande Fratello, Masella ha ammesso di essere sinceramente coinvolto dalla coinquilina. “Mi fai impazzire”, le ha detto subito dopo il loro bacio, confermando che i sentimenti per lei restano forti esattamente come aveva dichiarato più volte. Letizia, invece, ha preferito non sbilanciarsi. Del resto, solo poche ore fa, aveva dichiarato di non volere una storia con il coinquilino, salvo poi abbassare le difese solo qualche ora più tardi.

Paola Masella a Letizia Petris: “Voglio essere il tuo Rick”

A infastidire Letizia nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello era stata una dichiarazione del coinquilino che aveva chiesto la parola per dire che gli sarebbe piaciuto Letizia lo guardasse con la stessa luce negli occhi che ha Angelica Baraldi quando guarda il compagno Riccardo Romagnoli. Trovando il paragone eccessivo e poco azzeccato, Letizia aveva confidato a Paolo il suo fastidio una volta terminata la diretta. "Voglio un uomo che Rick nella mia vita", aveva però aggiunto, frase di fronte alla quale Masella aveva replicato: "Voglio essere il tuo Rick". All’amica Anita Oliviero, poco dopo, aveva invece confidato di averlo trovato eccessivo al punto da averla messa in imbarazzo. A poche ore da quel momento, però, la concorrente del GF sembrerebbe avere cambio idea.