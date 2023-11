Paolo Masella infastidisce Letizia al GF, Petris: “Non ho chiuso la mia relazione per stare con lui”

Si allontana la possibilità che Letizia Petris e Paolo Masella possano vivere una storia d’amore all’interno della Casa del Grande Fratello. A palesare di non avere alcuna intenzione, almeno per il momento, di dare una svolta al loro rapporto è stata la concorrente che si è detta infastidita dall’intervento del coinquilino nel corso dell’ultima diretta del GF.

A infastidire Letizia è stato l’intervento in diretta di Masella nel corso della puntata del GF del 6 novembre. Dopo avere visto Angelica Baraldi parlare del fidanzato Riccardo Romagnoli, il macellaio aveva reso noto ad alta voce il desiderio di vedere lo stesso sguardo e la stessa luce negli occhi di Letizia laddove, in futuro, avesse dovuto parlare del loro rapporto. Ma quello che sarebbe potuto sembrare un gesto romantico è stato percepito come una forzatura dalla diretta interessata che, almeno al momento, non ha alcuna intenzione di dare una svolta al legame con il conquilino.

Terminata la puntata, Letizia ha avuto un duro confronto con Paolo terminato il quale ha raccontato all’amica Anita Olivieri l’accaduto:

Voleva recuperare a tutti i costi la situazione, ma non era successo niente. Si è impanicato ed è diventato tutto rosso. Ha iniziato a dire: ‘Alfonso, posso dire una cosa? Alfonso, posso dire una cosa’?. L’ho guardato e gli ho detto ‘Paolo, basta!’, lui mi ha risposto ‘fatti gli affari tuoi’. Gli ho detto no che non mi faccio gli affari miei, visto che devi parlare di me. Mi ha messo in imbarazzo, e alla fine la cosa l’ha detto lo stesso. Per me si impunta su delle cose che sono un po’ pesanti, e dal momento che io vengo già da una situazione pesante mi sono inca**ata. Poi, ad urtarmi ancora di più è che quando sono andata in camera mi ha detto ‘Io questa cosa che ho fatto stasera la rifarei anche domani, perché la faccio per me stesso’. Forse non è chiaro. Io non ho chiuso la mia relazione per fidanzarmi con Paolo, l’ho chiusa per stare bene io, e poi ho anche la fortuna di avere una persona che mi fa star benissimo.