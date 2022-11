L’amore tra Benedetta Parodi e Fabio Caressa: “Il nostro segreto? Accettare la libertà dell’altro” Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno raccontato il segreto del loro amore, che dura da quasi 25 anni, e ripercorso i momenti più significativi, dal primo appuntamento alla proposta di matrimonio.

Questa estate Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno festeggiato 23 anni di matrimonio. Mentre diverse coppie del mondo dello spettacolo si lasciavano, prima fra tutte Totti e Ilary Blasi, la conduttrice e il telecronista sportivo aggiungevano un altro tassello alla loro storia d'amore. Intervistati da il Corriere della Sera, hanno raccontato il segreto del loro legame e ripercorso i momenti più significativi, dal primo appuntamento alla proposta di matrimonio.

Il primo appuntamento

Il primo incontrato tra Fabio Caressa e Benedetta Parodi è avvenuto nel 1997, nella pensa di Telpiù (che poi sarebbe diventata Sky). Lei aveva 25 anni, mentre lui 29. Non è stato u colpo di fulmine. "Benedetta aveva i capelli nerissimi, le unghie blu con le stelle, mi sembrò un pò dark", confessa il giornalista. Poi l'avvicinamento piano piano. A fare il primo passo è stato Caressa: "L'ho invitato al cinema". Diversa la versione della conduttrice: "Lo invitai io, ma solo perché avevo sempre bisogno di persone che mi accompagnassero a vedere i film su cui lavoravo. Il film era Romeo e Giulietta con DiCaprio, Fabio venne solo perché aveva altre mire". C'è voluto del tempo prima di capire le rispettive intenzioni, ma una volta abbattuto questo muro hanno subito deciso di andare a vivere insieme e costruire un rapporto solido e duraturo. "Ci abbiamo messo un mesetto per capire cosa volevamo e, dopo 10 giorni, vivevamo insieme. Ho chiuso la porta e non l'ho più fatta uscire", racconta Caressa.

Il segreto del loro amore

Nel corso dell'intervista, la coppia ha ripercorso alcuni bei momenti che hanno segnato la loro storia d'amore: "Quando abbiamo comprato casa, a novembre 1998. A capodanno, abbiamo fatto una festa spettacolare nelle stanze vuote, che ha dato l’impronta al tipo di famiglia che saremmo stati: da noi, è un porto di mare". Poi la proposta di matrimonio, che per Benedetta Parodi è stata "molto pragmatica" e senza troppo romanticismo. E alla domanda: "Quale è il segreto del loro amore", la visione è la stessa: "Accettare gli spazi di libertà dell’altro, rispettare le sue passioni, condividere problemi e valori". La parola chiave invece è "sgasati" perché "se uno tende al divismo, l'altra lo tira subito giù".