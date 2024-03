La morte della pornostar Sophia Leone: l’ultimo post raggelante e l’ipotesi omicidio La tragica morte della star del cinema per adulti Sophia Leone si tinge di un nuovo particolare che risulta essere agghiacciante: il possibile omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La tragica morte della star del cinema per adulti Sophia Leone si tinge di un nuovo particolare che risulta essere agghiacciante. Solo poche settimane prima della sua morte, infatti, la pornoattrice aveva chiesto ai suoi fan di non dimenticare mai di apprezzare la vita e di uscire fuori dagli schem e dalle routine. Lo aveva fatto in uno dei suoi ultimi post sui social media. Intanto, tra le ultime notizie sappiamo che la polizia, nelle indagini sulle cause della sua morte, non ha escluso la possibilità dell'omicidio.

L'ultimo post di Sophia Leone

In uno dei suoi ultimi post, Sophia Leone ha spinto i suoi follower a cercare la gioia nel mondo che li circonda. È stato un ultimo post che, col senno del poi, è risultato particolarmente emozionante e toccante: "Vai fuori e apprezza la vita un po' di più oggi", ha scritto la pornostar trovata morta nella giornata di ieri.

L'ipotesi omicidio

Sophia Leone è stata trovata morta nella sua casa nel New Mexico il 1 marzo e la sua agenzia, la 101 Modeling, ha dichiarato che la morte dell'artista è vista anche come possibile omicidio dati alcuni segni che si presentano compatibili alla violazione di domicilio. Sophia Leone aveva più di 300mila follower ed era molto amata dai fan del genere.

La tragica morte di Sophia Leone

Sophia Leone aveva 26 anni ed è stata trovata senza vita nel suo appartamento nel New Mexico, lo scorso 1 marzo, anche se la notizia è stata resa nota solo in queste ore. Era nata nel giugno del 1997 ed era entrata nel mondo dell'hard soltanto poco dopo aver compiuto 18 anni, scoperta da un agente mentre partecipava a un festival musicale. Il patrimonio di Sophia Leone era di oltre un milione di dollari e questo accrescerebbe la possibilità che ci possa essere stata un'effrazione nella sua casa e quindi un omicidio allo scopo di toglierle denaro.