É morta la pornostar Sophia Leone, aveva 26 anni: trovata senza vita nella sua casa a Miami É morta la pornostar Sophia Leone. Aveva 26 anni. L'attrice di film per adulti è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Miami lo scorso 1 marzo. Le cause del decesso sono ancora sconosciute. A darne notizia il patrigno Mike Romero, che ha aperto una pagina GoFundMe per raccogliere fondi.

A cura di Elisabetta Murina

É morta la pornostar Sophia Leone. Aveva 26 anni. Stando a quanto rivela il DailyMail, l'attrice di film per adulti è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Miami il 1 marzo, anche se la notizia del decesso è stata diffusa solo nelle scorse ore. Il suo patrigno Mike Romero ha aperto una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per il funerale.

Ancora sconosciute le cause del decesso

Stando a quanto si legge sulla pagine GoFundMe, la polizia locale sta ancora indagando sulle cause della morte di Sophia Leone. La ragazza aveva 26 anni ed è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Miami lo scorso 1 marzo, anche se la notizia è stata resa nota solo in queste ore. Romero l'ha descritta come una ‘figlia amata, sorella e nipote'. Sui social, l'ultimo post risale allo scorso 28 febbraio e si tratta di alcune sue foto.

La carriera di Sophia Leone nel mondo di film per adulti

Nata nel giugno del 1997, Sophia Leone è entrata nel mondo dell'intrattenimento per adulti poco dopo aver compiuto 18 anni: è stata scoperta da un agente mentre partecipava a un festival musicale a Miami e, dopo alcune ricerche, ha deciso di unirsi al settore. Stando ad alcune fonti e a quanto riporta il DailyMail, avrebbe collaborato con un'agenzia di modelle chiamata 101 Modeling e avrebbe un patrimonio di 1 milione di dollari.