Moana Pozzi e quell’intervista da Pippo Baudo a pochi mesi dalla morte: “Non sono pentita” Il reperto televisivo del 1994, con Moana Pozzi intervistata da Baudo a “Tutte donne tranne me”, torna a circolare prepotentemente a pochi giorni dall’uscita di Supersex, la serie su Rocco Siffredi in cui c’è anche il personaggio della pornostar. Si tratta di una delle ultime apparizioni Tv di Pozzi, che da lì a pochi mesi sarebbe morta a soli 33 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attenzione per Supersex, la serie Netflix che racconta la vita di Rocco Siffredi, è motivata anche dalla presenza del personaggio di Moana Pozzi, interpretata dall'attrice Gaia Messerklinger. Non è un caso che nei giorni successivi all'uscita di Supersex sia finito tra le tendenze di Youtube un video che ripesca una celebre intervista che Moana Pozzi rilascio al programma televisivo "Tutte donne meno io", due puntate condotte da Pippo Baudo nella primavera del 1994.

Diva assoluta del porno tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, Moana Pozzi era diventata una sorta di leggenda, alimentata anche dalla sua morte precoce e le fantasiose ricostruzioni. Morte sopraggiunta pochi mesi dopo questa intervista televisiva in cui Moana Pozzi si sottopone alle domande delle donne del pubblico, con Baudo a fare da intermediario. "I miei genitori sul mio lavoro? Pensano tutto il male possibile, ma è normale, cosa potrebbero fare se non dispiacersi? Talvolta delle scelte comportano il dolore altrui", dice Moana Pozzi, aggiungendo: "Però non sono pentita, affatto".

Moana Pozzi risponde divertita alle domande del pubblico, ma non mancano le riflessioni sulle proprie scelte, come l'ipotesi di farsi una famiglia: "Penso che non avrò figli, far nascere una persona e convincerla a condividere certe scelte non è facile". O ancora quelle sulla gelosia dei suoi partner nella vita nei suoi confronti. Nell'atteggiamento di Baudo, che pur prova a conservare un approccio distaccato, non manca qualche accenno di ironia, in particolare in relazione al rapporto di Moana Pozzi con "un noto politico", è poi emerso si trattasse di Bettino Craxi. "Non ho mai voluto dire chi fosse perché con me si è comportato tanto bene, non mi sembrava giusto dire pubblicamente il suo nome", dice Pozzi, con Baudo sarcastico:

Un uomo politico che si comporta bene? Che strano. Ma è un uomo della maggioranza? Sta all'estero, forse? Non torna?

Un documento di televisione interessante che è testimonianza dell'interesse per il personaggio Moana Pozzi in quegli anni e come, attraverso lei, il mondo dell'hard riuscì a bucare la coltre di perbenismo e pregiudizio della società del tempo e, di conseguenza, la televisione generalista. "Io scelgo quello che faccio, la prostituta si fa scegliere", dice Moana Pozzi sul finale interrogata sulla differenza tra il suo lavoro e la prostituzione, appunto. Poi aggiunge: "Ma io non ho nulla contro le prostitute, è un lavoro, particolare ma un lavoro. Non mi sento di dire se mi senta diversa oppure no. Non ci ho mai pensato".

Moana Pozzi morì a settembre di quell'anno in una clinica di Lione, ufficialmente a causa di un carcinoma epatocellulare. Questa da Baudo resta una delle ultime apparizioni televisive, piuttosto indicativa del personaggio e dell'impatto che la sua figura ebbe sull'opinione pubblica.