Moana Pozzi, parla la madre: “Litigavamo su Craxi, le dicevo come fai a stare con quel vecchiaccio?” La madre di Moana Pozzi, 82 anni, si racconta al Corriere della Sera: “Con quel nome il prete non la voleva battezzare. Schicchi me l’ha rovinata. Mi diceva: ‘Mammina, non ti arrabbiare, tanto lo so che mi vuoi bene lo stesso. In fondo quei film non piacciono nemmeno a me”.

Moana Pozzi, la stella del cinema a luci rosse. Scomparsa nel 1994, troppo giovane, all'età di 33 anni per un tumore al fegato: lasciò un segno indelebile nella cultura e nel costume italiano. E una miriade di amanti eccellenti, tra cui Bettino Craxi. Oggi, al Corriere della Sera, parla la madre Rosanna Alloisio, 82 anni, casalinga piemontese: "Le ripetevo: “Non spogliarti, non li fare quei brutti film”. Dio sa se ci ho provato a convincerla, non c’è stato santo. “Mammina, non ti arrabbiare, tanto lo so che mi vuoi bene lo stesso. In fondo non piacciono nemmeno a me”. Quei film non li ha mai guardati: "No, per l’amor del cielo, non potrei sopportarlo, mi sentirei malissimo".

Le parole della madre di Moana Pozzi

Moana Pozzi andò a Roma all'età di 18 anni per studiare recitazione. Fu notata a Bracciano, dove era di stanza con la famiglia, mentre si stava girando una commedia con Edwige Fenech. "Bella come sei, potresti fare del cinema", le dissero rivela oggi la madre. E in effetti, agli inizi, c'è stato il cinema "classico". Piccole particine ne "La compagna di viaggio", "Miracoloni", "Borotalco" di Carlo Verdone, "W la foca", "Vieni avanti cretino" con Lino Banfi, "Vacanze di Natale" di Carlo Vanzina e "I pompieri" di Neri Parenti. Poi, nel 1987, arriva "Fantastica Moana" e cambia tutto. Produce e dirige Riccardo Schicchi:

Non so come o dove, un giorno purtroppo incontrò quello Schicchi. Ed entrò in quel mondo orribile. “Perché lo fai? Non ti rendi conto, finirai nel baratro”. Glielo spiegai in tutte le lingue. Però anche la migliore delle madri alla fine si stanca. “Non ti preoccupare, mamma, poi smetto”.

La relazione con Bettino Craxi

Come tutti sanno, Moana Pozzi ebbe una relazione con Bettino Craxi quando questi non era ancora Presidente del Consiglio, ma era già segretario del PSI. La testimonianza della mamma conferma tutto: "Non erano solo amici. Lui non mi piaceva. “Come fai a stare con quel vecchiaccio?”. “È intelligente, gentile, si prende cura di me”. “Ti credo”, pensavo. Cercava la figura paterna che non ha avuto. Per mio marito io e le figlie eravamo soltanto una scocciatura, questa è la verità. Una volta Moana tornò a casa con una maglietta da uomo, enorme. “Me l’ha lasciata Bettino”. “Oddio, sembra quella di un ippopotamo”. “Dai, mamma, cosa importa?”. Lui diventò geloso, lei frequentava altri. Si sono lasciati".