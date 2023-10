Nicholas Borgogni parla del rapporto con la madre ad Amici 23: “Non riesco a dirle ti voglio bene” Per la settima puntata di Amici, i ballerini della scuola avranno l’occasione di rappresentare un tema a cui tengono particolarmente nelle loro coreografie. Nicholas Borgogni parlerà del rapporto con la sua famiglia: “Mia madre fa spesso passi verso di me, ma io mi blocco”.

A cura di Sara Leombruno

Per la settima puntata del pomeridiano di Amici, i ballerini e le ballerine della scuola dovranno rappresentare una coreografia in cui avranno la libertà di portare un tema da loro scelto. Insicurezze, paure, sogni nel cassetto: gli allievi avranno l'occasione di mostrare al pubblico la parte più vera di sé. Nel caso di Nicholas Borgogni, studente di Raimondo Todaro, il ragazzo ha scelto di parlare del rapporto con la sua famiglia che, come ha spiegato durante le prove alla professionista Elena D'Amario, non è sempre andato a gonfie vele.

Il rapporto di Nicholas Borgogni con la sua famiglia

Durante le prove per la coreografia che andrà in onda nella settima puntata, Nicholas vorrebbe rappresentare il rapporto con i suoi genitori, nei confronti dei quali ha confessato di sentirsi particolarmente distante: "Ho scelto di incentrarla sulla mia famiglia perché da quando sono in questa scuola ho notato delle cose. Soprattutto di sera, che è il momento in cui abbiamo i telefoni, ho notato che gli altri hanno un rapporto con i loro genitori molto diverso da quello che ho io. Anche solo nel dire ti voglio bene dopo la telefonata. Io non ci riesco. Mia madre spesso fa passi verso di me, io mi blocco".

A quel punto, Elena D'Amario ha dato un consiglio al suo allievo, dicendo: "L'incomunicabilità, soprattutto verso chi si ama tanto, ci corrode l'anima", invogliando il giovane ad aprirsi maggiormente nei confronti della sua famiglia.

Le coreografie di Marisol Castellanos e Sofia Cagnetti

Anche le ballerine Marisol Castellanos e Sofia Cagnetti sfrutteranno l'occasione per parlare di un argomento a loro caro: le loro insicurezze. Nel caso della ballerina di Alessandra Celentano, queste riguardano soprattutto la paura di deludere gli altri; in quello dell'allieva di Emanuel Lo, invece, si tratta di paure legate alla percezione di se stessa: "Io mi sento perennemente a disagio in questa società umana, non è un fatto di vergogna. Parlo con persone che sono vuote e io sento diversa".