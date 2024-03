Supersex con Alessandro Borghi è tra le serie Netflix più viste al mondo Supersex, la serie Netflix incentrata sulla vita di Rocco Siffredi, è tra le più viste al mondo. Sulla piattaforma, infatti, risulta nelle top dieci di 62 paesi oltre l’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Da quando è arrivata su Netflix lo scorso 6 marzo, Supersex, è diventata in poco tempo tra le serie più viste al mondo. La storia di Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi, ha incuriosito il pubblico che ha voluto scoprire qualcosa in più su una delle più grandi star del porno.

Supersex è tra le serie più viste al mondo

La serie, infatti, risulta il primo titolo più visto in Italia sulla piattaforma, ma anche fuori dal nostro Paese è divenuta abbastanza popolare. Suspersex, infatti, risulta terzo nella classifica mondiale delle serie tv in lingua non inglese, contando 3.2 milioni di visualizzazioni, contando gli utenti dell'intero globo, e si trova anche nella top 10 di ben 62 Paesi. Senza dubbio la curiosità ha spinto gli utenti a premere play e lasciarsi travolgere dalla storia di Rocco Siffredi, scritta da Francesca Maniero con la regia di Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. Un racconto, quello della serie, più intimo e probabilmente meno didascalico di quanto potrebbe essere un documentario, dal momento che sulla star del porno più conosciuta al mondo, era stato realizzato un docufilm, Rocco, diretto però da due registi francesi, ovvero Thierry Demaiziere e Alban Teurlai. In entrambi i prodotti, ovviamente, si indaga l'infanzia di Siffredi, il rapporto con la madre, quello con il fratello maggiore, interpretato nella serie da Adriano Giannini, e si racconta la scoperta del sesso, del porno, i primi set dopo l'incontro con Gabriel Pontello, fino ad arrivare alla popolarità.

Alessandro Borghi sulla sua interpretazione in Supersex

Alessandro Borghi, scelto per interpretarlo nella serie, ha raccontato in un'intervista a Fanpage.it che dopo essere diventato amico di Siffredi, che inizialmente era per lui solo un'icona dei film hard, ha scoperto una persona incredibile: "È dolce e onesto, è una persona fragile e a me le persone che ti danno tutto senza paure di essere colpite mi piacciono molto". L'attore ha poi aggiunto, parlando del perché una serie su una star del porno avesse una sua ragion d'essere:

Dietro quella idealizzazione di uomo, di mascolinità tossica che arrivava dal porno in tutti questi anni, c'è un essere umano che ha una storia.