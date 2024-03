Pippo Baudo potrebbe tornare in TV, Michele Guardì gli ha offerto una rubrica a I fatti vostri Michele Guardì ha proposto a Pippo Baudo di entrare nel cast del programma I fatti vostri con una rubrica sulla storia della televisione italiana. La replica del conduttore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Pippo Baudo potrebbe tornare presto in TV, ricongiungendosi al pubblico che tanto lo ama. La proposta, per il noto presentatore, è giunta nel corso della puntata di Domenica In trasmessa domenica 3 marzo. Michele Guardì gli ha chiesto di gestire una rubrica nel programma I fatti vostri. Lo ritiene, a ragione, la persona migliore con cui ripercorrere la storia della televisione italiana. Pippo Baudo non ha detto di no. Valuteranno insieme se sia un'idea realizzabile.

La proposta a Pippo Baudo: una rubrica nel programma I fatti vostri

Nel corso della puntata di Domenica In trasmessa domenica 3 marzo, Michele Guardì era nel salottino di Mara Venier. Così, quando è arrivata la telefonata di Pippo Baudo, ha pensato di cogliere l'occasione per fargli una proposta che ha visto tutti d'accordo: "Pippo ti voglio chiedere una cosa", ha esordito. Quindi ha continuato spiegandogli che lo vorrebbe nel cast del programma I fatti vostri, per curare una rubrica sulla storia della televisione italiana. E chi meglio di Pippo Baudo, può raccontarla:

Sono i 70 anni della nostra televisione e tu sei la televisione. Ne parlavo prima con Giovanna Flora al telefono, ti voglio fare un pubblico invito per I Fatti Vostri. Possiamo, settimanalmente, con te ripercorrere la storia della televisione e così ci spieghi, ci racconti e ci dici? Ci piacerebbe tantissimo, c’è qui Tiberio Timperi che sta annuendo giustamente, che dici?

La replica di Pippo Baudo alla proposta di Michele Guardì

Pippo Baudo non ha escluso affatto questa possibilità. Al contrario ha replicato: "Possiamo pensarci". Dunque, non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se questa idea andrà in porto. Di certo agli spettatori farebbe molto piacere rivedere il re della televisione italiana e lasciarsi affascinare dai suoi aneddoti e dal suo racconto.