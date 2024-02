È morta Kagney Linn Karter, la pornostar aveva 36 anni e si sarebbe tolta la vita È morta la pornostar americana Kagney Linn Karter. Aveva 36 anni ed è stata trovata senza vita nella sua casa di Cuyahoga, in Ohio. Stando a quanto riporta TMZ, si tratterebbe di suicidio. Persone a lei vicine fanno sapere che da tempo lottava contro problemi di salute mentale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

È morta la pornostar americana Kagney Linn Karter. L'attrice di film per adulti aveva 36 anni ed è stata trovata senza vita nella sua casa di Cuyahoga, in Ohio. Stando a quanto riporta TMZ, che ha parlato con un rappresentante della polizia della città, si tratterebbe di suicidio. Alcune amiche hanno organizzato una raccolta fonti per aiutare la famiglia a sostenere le spese del funerale. Persone a lei vicine fanno sapere che da tempo lottava contro problemi di salute mentale.

La carriera di Kagney Linn Karter

Nel 2008, Kagney Linn Karter ha iniziato la sua carriera nel mondo dei film per adulti e negli anni ha girato oltre 600 scene e diventando un volto noto nel panorama hard. Nel 2010 aveva vinto un AVN Award, vale a dire un premio come miglior nuova starlet agli Oscar del porno. Nel 2012 aveva anche partecipato Twilight of the Porn Stars, documentario della BBC sull'industria del porno. Era anche una grande appassionata di pole dance.

Le cause del decesso: l'ipotesi del suicidio

Stando a quanto fa sapere la polizia della città, Karter si sarebbe tolta la vita. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua casa di Cuyahoga, in Ohio. Al momento non c'è ancora nessuna conferma ufficiale, ma è probabile che sia stato un gesto volontario. Due donne proprietarie dello studio di pole dance che frequentava hanno voluto organizzare una racconta fondi, i cui soldi serviranno ad aiutare la mamma Tina a coprire i costi del funerale.

I problemi di depressione di Kagney Linn Karter

Le due organizzatrici della raccolta fondi, amiche dell'attrice hard, hanno rivelato che da tempo stava affrontando alcuni problemi di salute mentale, in particolare di depressione. Le donne hanno scritto:

Purtroppo, nonostante tutti i suoi impressionanti risultati e talenti, Kagney in questi anni ha dovuto lottare con problemi di salute mentale. Per quanto nella sua testa si sentisse indubbiamente sola, continuava a sforzarsi di farsi vedere dai suoi amici e dalla comunità che le voleva bene. Ha combattuto le sue battaglie con la stessa tenacia e lo stesso slancio che ha mostrato in ogni altro ambito della sua vita.