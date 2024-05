video suggerito

La figlia di Eminem si è sposata, le foto di Hailie Jade durante il ballo a centro pista con il papà Lo scorso sabato Hailie Jade, la figlia di Eminem, ha sposato Evan McClintock, nel Mitchigan. Presente alla cerimonia amici e parenti e ovviamente il celebre rapper che in smoking ha ballato al centro della pista con la figlia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ph credits: Hailie Jade Instagram, La Presse

La figlia di Eminem, Hailie Jade Scott Mathers, ha sposato Evan McClintock. L'influencer e figlia del celebre rapper ha reso pubbliche, con un post su Instagram, le foto della giornata speciale trascorsa ieri nella quale ha giurato amore eterno al fidanzato, oggi marito. Sui social, in particolare su X, circolano anche le foto di famiglia: in una la sposa sorride accanto al papà mentre ballano al centro della pista.

Le foto del matrimonio ci Hailie Jade Scott, figlia di Eminem

Il famoso rapper Eminem, scrive PageSix, ha assistito, in prima fila, alle nozze della figlia Hailie Jade Scott, nata dalla storia con Kimberly Anne Scott. A lei ha dedicato numerose canzoni e anche un tatuaggio, fatto sul braccio destro. La giovane influencer, 28 anni, ha sposato il fidanzato Evan McClintock lo scorso sabato a Battle Creek, nel Michigan, davanti a una folla di amici e parenti. Su Instagram, poche ore fa, Hailie Jade ha condiviso gli scatti del suo ‘giorno speciale' con il marito a corredo di una dedica in cui si dice grata per quanto vissuto: "Questa settimana si è svegliata una donna sposata! Non avremmo potuto chiedere una festa migliore per il nostro fine settimana. Sono state versate tante lacrime di felicità, abbiamo riso tanto e si è percepito tanto amore. Evan e io siamo così grati per tutti i parenti e gli amici che sono venuti a sostenerci e a far parte di questo nuovo capitolo della nostra vita di marito e moglie", le parole.

Le foto di Hailie Jade Scott con papà Eminem

Papà Eminem ha indossato il miglior vestito del suo armadio per godersi la festa della figlia. Sui social, in particolare su X, circolano le foto di padre e figlia mentre ballano al centro della pista, davanti a tutti gli invitati. In un'altra immagine, il rapper posa con i neo sposi.

Eminem ha spesso parlato dell'amore per la figlia, per lui fonte di ispirazione e una spinta per emergere: "Non avevo ancora una carriera, non avevo soldi, né un posto in cui vivere e credo che mi abbia dato un calcio nel culo per darmi una mossa, chiedendomi ‘Come la crescerò?'", commentò dopo la sua nascita.